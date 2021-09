Helsinki haluaa olla houkutteleva ruokamatkailukohde

Pormestari Vartiainen julkaisi esityksensä Helsingin kaupunkistrategiaksi valtuustokaudelle 2021–2025 29.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Pormestari Juhana Vartiainen on julkaissut esityksensä Helsingin uudeksi kaupunkistrategiaksi vuosille 2021–2025. Seuraavaksi strategian käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa. ”Tavoitteena on se, että tämä yhteinen strategiamme vie meitä kohti parempaa kaupunkia – kohti kaupunkia, jonka päämääränä on hyvän, hauskan ja kestävän elämän mahdollistaminen jokaiselle helsinkiläiselle”, pormestari Vartiainen sanoo.