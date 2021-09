Helsinki haluaa panostaa kestävän matkailun kehittämiseen

Jaa

Matkailu oli ennen koronapandemiaa yksi maailman nopeimmin kasvaneista toimialoista. Matkailun merkitys on myös Helsingin kaupungille normaalioloissa valtava: onhan Helsinki Suomen tärkein matkailualue sekä kotimaan että ulkomaan matkailijoille. Matkailulla on tärkeä rooli myös kaupungin kilpailukyvyn vahvistumisessa. Samalla sillä on suuri merkitys sekä kansainvälisen että kansallisen Helsinki-kuvan luomisessa.

Kasarmitorin kesäterassi oli Helsingin matkailun vetonauloja viime kesänä. Siellä vieraili yli 300 000 terassikävijää. Kuva: Camilla Bloom

”Matkailun palautuessa meidän tulee korostaa Helsingin vahvuuksia kuten turvallisuutta, yhteiskunnan toimivuutta, kestävyyttä ja tilaa,” toteaa uusi Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen. Vuonna 2018 matkailu jätti Helsinkiin välitöntä matkailutuloa noin 1,6 miljardia euroa ja kokonaismatkailutulo kerrannaisvaikutuksineen kohosi noin 2,8 miljardiin. Matkailu loi myös noin 25 000 työpaikkaa. Sen lisäksi, että kasvava matkailu tuo investointeja, luo työpaikkoja ja kasvattaa verotuloja, se myös elävöittää kaupunkia ja mahdollistaa laajemman palvelutarjonnan kaupungin asukkaille. Matkailu on myös harvoja kasvualoja, jotka tarjoavat merkittävän määrän uusia työpaikkoja maahanmuuttajille ja nuorille. Myös kerrannaisvaikutukset muille aloille ovat merkittäviä. Arviolta yksi matkailueuro tuo muille aloille 56 senttiä. Helsingin matkailu on kärsinyt koronasta Koronapandemian aikana Helsingin matkailutoimialojen yritykset ovat kärsineet muuta Suomea enemmän. Noin puolet Helsingin vierailijoista on kansainvälisiä ja puolet liikematkailijoita. Pääkaupunkiseutu on myös ollut koko pandemian ajan Suomen alueista laajimpien ja pitkäkestoisimpien koronarajoitusten kohteena. Kun yhteiskuntaa päästään jälleen avaamaan, haluaa Helsinki panostaa matkailun kehittämiseen vielä entistäkin enemmän. Tavoitteena on, että Helsinki kasvaa ja uudistuu kestävästi ja älykkäästi. Kestävyyteen ja tiedolla johtamiseen panostaminen luovat selkeää kilpailuetua. Helsingin tunnettuutta halutaan lisätä yksilöllisten ja korkealaatuisisten ympärivuotisten matkailupalveluiden kautta, unohtamatta korkealaatuisia kansainvälisiä tapahtumia, kongresseja ja yritystapahtumia, jotka tuovat Helsinkiin matkailijoita ympäri vuoden. Helsingille kansainvälisyys on arvo sinänsä, mutta myös elinkeinopolitiikan keskeinen tavoite. Viihtyisä kaupunki, jonka asukkaat ovat korkeasti koulutettuja, houkuttelee ulkomaisia yrityksiä, investointeja ja matkailijoita. Matkailuyksikkö kehittää jatkossa Helsingin matkailua Jotta Helsinkiä johdettaisiin ja kehitettäisiin matkailukohteena entistä systemaattisemmin, on kaupungin elinkeino-osastolle perustettu uusi matkailuyksikkö. Sen tehtäviin kuuluvat kaupungin matkailun edistäminen ja toimintaympäristön kehittäminen kestävästi ja älykkäästi yhteistyössä matkailun ekosysteemin kanssa. Lisäksi yksikkö vastaa matkailuneuvonnasta, panostaa kansainvälisen yhteistyön lisäämiseen sekä matkailutuotteiden, alan innovaatioiden, digitaalisuuden ja tiedolla johtamisen edistämiseen. Helsingin uudeksi matkailupäälliköksi valittiin 1.8.2021 alkaen Nina Vesterinen. Kaupungin matkailupäällikkö johtaa ja kehittää tulevaisuuden matkailua Helsingissä. Kotikaupunkiinsa Helsinkiin Nina Vesterinen palaa Muonion matkailupäällikön paikalta. Tavoitteena on tehdä Helsingistä entistäkin kiinnostavampi ja kestävämpi matkailukaupunki. Uusi matkailuyksikkö aloitti koko laajuudessaan toimintansa 1.9.2021. Lisätietoja: Lisätietoa Helsingin matkailuelinkeinosta osoitteesta: https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/ Helsingin matkailun tilastoja löytyy osoitteesta: https://visitory.io/fi/helsinki/

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kasarmitorin kesäterassi oli Helsingin matkailun vetonauloja viime kesänä. Siellä vieraili yli 300 000 terassikävijää. Kuva: Camilla Bloom Lataa Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen. Kuva: Helsingin kaupunki Lataa