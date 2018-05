Helsinki ja Moskova tiivistävät yhteistyötään kaupunkikehityksen saralla

Pormestari Jan Vapaavuori ja Moskovan pormestari Sergei Sobjanin keskustelevat Moskovassa 31.5. kaupunkien välisestä yhteistyöstä ja allekirjoittavat siihen liittyvän pöytäkirjan. Kärkiteemoina ovat startup-alan yhteistyön kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä uusimmat teknologiat kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisessä.

”Helsinki lähestyy kaupunkien välistä yhteistyötä erityisesti konkretian kautta. Kokemusten ja osaamisen vaihto on kaupunkien välillä mielekästä, kun tavoitteena on molempien kaupunkien asukkaiden arjen toimivuuden kehittäminen. Kaupungistumisen haasteet ovat joka tapauksessa yhteisiä. Tässä voimme oppia paljon Moskovan kokemuksista suurkaupungin kohtaamista haasteista. Toivon, että Helsinki voi puolestaan tarjota sellaisia uusia toimintamalleja, joiden kokeileminen on ketterämpää pienemmässä metropolissa”, pormestari Jan Vapaavuori toteaa.

Pormestari Vapaavuori vierailee myös Moskovan kaupunginhallituksen alaisessa yliopistossa, jossa hän alustaa kaupunkien kasvavasta merkityksestä kansainvälisinä toimijoina ja globaalien ongelmien ratkaisijoina.

Keskustelufoorumissa puhtaat ja älykkäät kaupunkiratkaisut

Puhtaat ja älykkäät kaupunkiratkaisut ovat nyt aiempaa korostuneemmin esillä Helsingin ja Moskovan yhteistyön teemoissa.

Pormestari Vapaavuoren vierailun yhteydessä Moskovassa järjestetään seminaari, jonka teemana on Kohti puhtaita ja älykkäitä kaupunkiratkaisuja. Seminaarin järjestäjinä ovat Helsingin kaupungin lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, Moskovan kaupunki ja Suomalais-venäläinen kauppakamari. Tilaisuus on samalla Suomen ja Venäjän talouskomission alaisen Moskovan aluetyöryhmän kokous.

Tarkempi seminaarin ohjelma löytyy verkko-osoitteesta https://www.svkk.fi/tapahtumat/puhtaat-ja-alykkaat-kaupunkiratkaisut-moskova-ja-helsinki/

