Helsinki jakoi lähes 8 miljoonaa euroa avustuksina liikunta- ja urheiluseuroille

Helsingin kaupunki tukee liikuntaseuroja vuosittain noin 8 miljoonan euron avustuksin. Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 2.4.2019 kokouksessaan kuluvan vuoden toiminta- ja tilankäyttökäyttöavustusten sekä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusten jakamisesta.

Liikuntajaosto päätti myöntää toiminta-avustusta 294 liikuntaseuralle sekä 28 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 2 000 000 euroa. Liikuntaseuroille myönnetään yhteensä 1 950 651 euroa ja eläkeläis- ja erityisryhmille 49 349 euroa. Suurimmat toiminta-avustukset myönnetään HJK ry:lle, Tapanilan Erä ry:lle, EräViikingit ry:lle, HNMKY ry:lle, Pallo-Pojat Juniorit ry:lle, Voimisteluseura Helsinki ry:lle, Helsingfors Simsällskap r.f:lle, FC Kontu Itä-Helsinki ry:lle sekä Puistolan Urheilijat ry:lle. Suurin, 90 000 euron toiminta-avustus jaetaan HJK ry:lle. Toiminta-avustus on yleisavustus seuran toimintaan. Sen myöntämisessä painotetaan lasten ja nuorten liikuntatoimintaa.

Tilankäyttöavustusta liikuntajaosto osoitti 232 liikuntaseuralle sekä 21 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 4 585 000 euroa. Tästä summasta liikuntaseuroille myönnettiin yhteensä 4 517 067 euroa ja eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmille 67 933 euroa. Suurimmat, yli 100 000 euron tilankäyttöavustukset myönnettiin HVSTennis ry:lle, Tapanilan Erä ry:lle, HNMKY ry:lle, Smash ry:lle, HJK ry:lle, Puistolan Urheilijat ry:lle, EräViikingit ry:lle ja Voimisteluseura Helsinki ry:lle.

Liikuntajaosto on jo aiemmin keväällä osittanut tilankäyttöavustusmäärärahasta 950 000 euron suuruisen kohdeavustuksen clearing-järjestelmään jääkiekon ja taitoluistelun avustettavien seurojen juniorien jäävuorojen tukemiseksi sekä Pirkkolan jäähallien sulkeutumisen vuoksi yhteensä 300 000 euron suuruisen lisätuen Clearing-järjestelmän kautta taitoluistelun, jääkiekon ja ringetten junioreille. (Liikuntajaosto 24.1.2019, § 3).

Toiminta- ja tilankäyttöavustusten lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti myöntää muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta yhteensä 92 600 euroa. Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta myönnettiin yhteensä 13 liikuntaseuralle, joissa harrastetaan mm. sirkusta, capoeiraa, joogaa, parkouria ja itämaisia kamppailulajeja. Suurimmat avustukset myönnettiin Circus Helsinki Association ry:lle (34 000 euroa), Linnanmäen Sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:lle (25 000 euroa) sekä Parkour Oppimiskeskus ry:lle (18 000 euroa). Näissä seuroissa juniorien aktiiviharrastajamäärät ovat suurimpia. Myönnetyt avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niiden myöntämisessä painotetaan lasten ja nuorten toimintaa.

”On tärkeää, että kaupunki tukee ja mahdollistaa pitkälti vapaaehtoistoimintaan nojaavaa seuratoimintaa”, toteaa vs. liikuntajohtaja Petteri Huurre. ”Seurojen merkitys liikunta- ja urheiluharrastusten tarjoajana on keskeinen. Avustusten piirissä olevissa helsinkiläisissä seuroissa on mahdollisuus harrastaa noin 100 eri liikuntamuotoa ja niissä liikkuu vuosittain yli 100 000 harrastajaa. Ilman seuratoimintaa näin laaja-alaisten liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen helsinkiläisille ei olisi mahdollista.”

Lisätiedot avustusten kohdentumisesta löytyvät Helsingin kaupungin nettisivuilta päätöstiedotteesta ja sen liitteistä. Sivuilta löytyvät myös tiedot tiedot jaoston jäsenistä varajäsenineen.

Liikuntajaoston puheenjohtajana toimii Heimo Laaksonen (Kok).