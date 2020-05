Helsinki jakoi yli 6,7 miljoonaa euroa liikunnan ja urheilun avustuksia

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto on tänään 14.5.2020 kokouksessaan myöntänyt helsinkiläisille urheilu- ja liikuntaseuroille yhteensä 6 702 155 euroa toiminta- ja tilankäyttöavustuksina sekä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksina.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti myöntää toiminta-avustusta 291 liikuntaseuralle sekä 28 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 1 901 485 euroa. Suurimmat avustukset myönnettiin Helsingin jalkapalloklubi ry:lle (100 000 euroa), Tapanilan Erä ry:lle (57 497 euroa), Eräviikingit ry:lle (49 379 euroa), Pallo-Pojat Juniorit ry:lle (47 602 euroa), HNMKY ry:lle (47 325 euroa), Voimisteluseura Helsinki – VSH ry:lle (36 329 euroa), FC Kontu ry:lle (34 359 euroa) ja Puistolan Urheiljat ry:lle (31 562 euroa). Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka määräytyy laskennallisin perustein. Toiminta-avustuksessa painotetaan erityisesti lasten ja nuorten liikunnan tukemista.

Tilankäyttöavustusta liikuntajaosto päätti myöntää 233 liikuntaseuralle sekä 20 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle yhteensä 4 724 470 euroa. Suurimmat, yli 100 000 euron tilankäyttöavustukset myönnettiin HVS Tennis ry:lle (250 000 euroa), Tapanilan Erä ry:lle (218 296 euroa), Voimisteluseura Helsinki – VSH ry:lle (211 429 euroa), HNMKY ry:lle (202 320 euroa), Smash ry:lle (192 354 euroa), Helsingin Jalkapalloklubi ry:lle (150 000 euroa), Puistolan Urheilijat ry:lle (127 422 euroa) ja Eräviiikingit ry:lle (106 038 euroa).

Tilankäyttöavustus on harkinnanvarainen avustus, joka perustuu laskennallisiin perusteisiin, ja avustuksella tuetaan muiden kuin liikuntapalvelun omien tilojen säännöllisiä ohjattuja harjoitusvuoroja. Myös koulujen liikuntasalien käyttöön haetaan tilankäyttöavustusta. Tilankäyttöavustuslaskennassa painotetaan alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien toimintaa 100 % ja aikuisten toimintaa 90 %.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti myös myöntää muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta 10 liikuntaseuralle yhteensä 76 200 euroa. Myönnetyt avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustuksen myöntämisessä painotetaan lasten ja nuorten toimintaa. Avustusta saavissa seuroissa harrastetaan mm. sirkusta, capoeiraa, joogaa, lacrossea ja itämaisia kamppailulajeja. Suurimmat avustukset myönnetään Circus Helsinki Association ry:lle (38 000 euroa) ja Linnanmäen Sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:lle (25 000 euroa), joissa juniorien aktiiviharrastajamäärät ovat suurimpia.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 todetaan, että Helsingillä on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsinki edistää asukkaidensa toimijuutta. Tavoitteena on myös, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Tänään päätetyt avustukset tukevat Helsingin osallisuuden edistämisen päämäärää tukea ja edistää kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa sekä yhteisöllisiä tapoja tuottaa toimintaa. Kansalaistoiminnan tukeminen on yksi osallistumisen osatekijöitä. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Avustuksilla mahdollistetaan seurojen toimintaa.

Lisätiedot avustusten kohdentumisesta löytyvät Helsingin kaupungin verkkosivuilta 14.5.2020 kokouksen päätöstiedotteesta ja sen liitteistä. Helsingin kaupungin verkkosivuilta löytyvät myös tiedot jaoston jäsenistä varajäsenineen.

Liikuntajaoston puheenjohtajana toimii Heimo Laaksonen (Kok).