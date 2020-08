Helsinki järjestää Ilmastokorkeakoulun osana Helsinki Design Week -festivaalia

Ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu ja kaupunkien innovatiiviset ratkaisut ovat aiheina Helsingin kaupungin 4. syyskuuta järjestämässä Ilmastokorkeakoulussa. Ilmastokorkeakoulu on kaupungin päätapahtuma syksyn Helsinki Design Week -festivaalilla.

3.–13.9. järjestettävän Helsinki Design Weekin teemana on tänä vuonna Sitoutumisen merkit. Ilmastokorkeakoululla kaupunki haluaa osoittaa sitoutumistaan kestävään kaupunkikehitykseen ja ylläpitää keskustelua kaupunkien vastuusta globaalien haasteiden ratkaisemissa.

”Kuluva vuosi on dramaattisella tavalla muistuttanut meitä kaupunkien ja yksilön vastuusta globaalien haasteiden edessä. Ilmastonmuutos on korona-pandemian tavoin maailmanlaajuinen haaste, jonka ratkaisussa kaupunkien toiminta ja sitoutuminen ovat ensisijaisen tärkeää. Ilmastokorkeakoulu on osoitus Helsingin sitoutumisesta kestävään kaupunkikehitykseen. Haluamme rohkaista käytännön esimerkkien kautta paitsi kaupunkeja myös yrityksiä, tutkijoita ja kolmannen sektorin toimijoita toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, joka avaa Ilmastokorkeakoulun.

Ilmastokorkeakoulun juontajana toimii Helsingin designjohtaja Hanna Harris.

”Arkkitehtuurin ja muotoilun avulla luodaan toimivampaa kaupunkia ja parempaa arkea. Helsinki on käyttänyt muotoilua jo vuosia rohkeasti kaupungin, sen palveluiden ja rakennetun ympäristön kehittämisessä. Kaupunkisuunnittelu ja siihen liittyvät asiat kuten liikenne, ilmanlaatu tai energiankulutus ovat keskeisessä roolissa myös ilmastokysymysten ratkaisemissa. Olen innoissani, että Helsinki tuo tämän tärkeän näkymän kaupunkiemme tulevaisuuteen Helsinki Design Weekille”, iloitsee Harris.

Ilmastokorkeakoulu on jatkoa vuoden 2019 Helsinki Design Week -festivaalilla järjestetylle Ilmastokoululle.

”Ilmastoteeman jatkumo kertoo kaupungin ja Helsinki Design Weekin sitoutumisesta ratkaisujen etsimiseen, joita ei löydetä yhdessä vuodessa”, painottaa Helsinki Design Weekin ohjelmajohtaja Anni Korkman.

Ympäristöystävällisiä ratkaisuja Helsingistä ja maailmalta

Ilmastokorkeakoulu on osa Helsinki Design Weekin virtuaalista sisältöä. Hybridimuodossa järjestettävän seminaarin toinen pääpuhuja, Yanling Duan, on monipuolinen muotoilualan vaikuttaja, yrittäjä ja innovaattori Helsingin ystävyyskaupungista Pekingistä. Ilmastokorkeakoulun toisena pääpuhuja on tiedetoimittaja Pasi Toiviainen.

”Vaikka matkustusrajoitusten takia emme juuri voi tavata kasvokkain, on tärkeää, että voimme jatkaa kansainvälistä yhteistyötä ja aktiivista keskustelua kaupunkien välillä. Siksi iloitsenkin, että pääsemme Ilmastokorkeakoulussa vaihtamaan ajatuksia muun muassa kollegoidemme kanssa Helsingin ystävyyskaupungista Pekingistä”, toteaa Vapaavuori.

Yhteistyö Pekingin kanssa jatkuu myös ensi vuonna, kun Helsinki on Beijing Design Week -festivaalin Guest City.

Ilmastokorkeakoulun puheenvuoroissa kaupunkien kestävää tulevaisuutta käsitellään niin kaupunkisuunnittelun, liikenteen kuin yritystenkin näkökulmasta. Hyviä käytäntöjä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja kaupunkien haasteisiin esittelevät mm. vihreän infrastruktuurin ratkaisuja tutkiva B.Green-hanke, Pasila 5G -hanke, Smart&Clean -säätiö sekä Helsinki Energy Challenge-kilpailu.

Ilmastokorkeakoulun ohjelma (pdf)

Ilmastokorkeakoulun lähetystä voi seurata 4. syyskuuta klo 8.30–13.00 täältä.

Tilaisuus on katsottavissa jälkikäteen Helsinki-kanavalla.

