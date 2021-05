Helsinki julkaisi toisen arvionsa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta

Jaa

Helsinki haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä ja sitoutui toisena kaupunkina maailmassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaupunkitasoiseen raportointiin vuonna 2018. Järjestyksessä toinen, laajempi, raportti julkistetaan tänä keväänä.

Helsinki sitoutui toisena kaupunkina maailmassa ja ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable development goals, SDG) paikallisen toimeenpanon raportointiin. Ensimmäinen raportti julkaistiin kesäkuussa 2019. Tänään julkaistavassa Agendasta teoiksi 2021 -raportissa arvioidaan entistä laajemmin, kuinka ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys toteutuvat Helsingissä.

Uusi raportti tarkastelee kaikkien YK:n seitsemäntoista SDG-tavoitteen toteutumista Helsingin kaupunkiorganisaatiossa. Raportti keskittyy tekoihin sekä onnistumisten ja kehityskohteiden esiin tuomiseen. Raportointityöhön on osallistunut kaupungin kaikkien toimialojen lisäksi myös kaupunkikonsernin liikelaitoksia.

Helsingillä on pitkät perinteet kestävän kehityksen edistämisessä ja kestävyys on perustana kaupungin peruspalveluissa. Useat SDG-tavoitteet toteutuvat Helsingissä hyvin ja kaupungin tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Haastettakin kuitenkin riittää tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti haasteena on ekologinen kestävyys ja myös Helsingin on pystyttävä tarkastelemaan toimintansa globaaleja vaikutuksia ja maapallon kantokykyä.

Koronakriisin aikaiset poikkeusolot ja taloudelliset vaikeudet ovat kuormittaneet helsinkiläisiä laajasti kaikissa väestöryhmissä. Eriarvoisuus sekä hyvinvointi- ja tuloerot väestöryhmien välillä ovat kasvussa ja koronapandemian aikana eriarvoisuus on korostunut entisestään. Erityisiä huolenaiheita ovat lasten ja nuorten mielenhyvinvointi sekä oppimisvaje.

”Agenda 2030 on universaali sitoumus kestävän kehityksen edistämiseen maapallolla. Alunperin valtioiden väliseksi tarkoitetut SDG-tavoitteet löysivät paikkansa kaupunkien työssä nopeasti, mutta vasta sitoutuminen yhteiseen, paikalliseen raportointiin, on nostanut kaupunkien merkityksen Agendan toteutumisessa sille kuuluvaan rooliin. Paikallisten toimijoiden käytännönläheistä roolia tavoitteiden toteutumisessa tulee edelleen edistää, jotta meillä on mahdollisuus päästä lähellekään Agendan toteutumista tavoiteaikataulussa. Tässä työssä Helsinki haluaa olla edelläkävijä”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Helsinki haluaa innostaa myös muita kaupunkeja mukaan SDG-työhön ja jakaa avoimesti omia ratkaisujaan muiden hyödynnettäväksi. Helsinki on ollut vahvasti mukana edistämässä kaupunkien paikallistason raportointia (Voluntary Local Review, VLR) ja kahdessa vuodessa maailmanlaajuisesti yli 200 kaupunkia on sitoutunut VLR-raportointiin. Suomesta raportin ovat tehneet Helsingin lisäksi Espoo ja Turku. Raportoinnista on tullut kaupunkien yhteinen työkalu ja kieli SDG-tavoitteiden toteuttamiseen. Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden tosiasiallisesta toimeenpanosta toteutuukin paikallisella tasolla ja kaupunkien rooli tavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä. Kestävän kehityksen tavoitteet muuttuvat agendasta teoiksi nimenomaan kaupungeissa.

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Tämä toimintaohjelma Agenda 2030 tähtää kestävään kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen. Agendasta teoiksi 2021 -raportti luovutetaan YK:lle heinäkuussa.



Agendasta teoiksi 2021 -raportti julkaistaan verkkomuodossa uudella Kestävä Helsinki -verkkosivustolla. Sivustolla voi tutustua myös kestävää Helsinkiä rakentaviin tekoihin ja kestävyyden aihepiirin uutisiin: https://kestävä.helsinki



