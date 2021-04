Helsinki kannustaa jälleen turvalliseen etävapun viettoon – Vapun päällä vappu -konsertti Virtuaalisessa Helsingissä kruunaa vappuaaton

Jaa

Helsingin vuosi sitten lanseeraama kaikkien aikojen etävappu saa jatkoa. Etävapun juhlijoita kannustetaan tänäkin vuonna viettämään kevätkauden avausta lähipiirissä kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Juhlamielelle voi virittäytyä Helsingin tarjoaman virtuaalisen ohjelman parissa. Vappuaaton kruunaa Nelonen Median ja Zoan Oy:n kumppanina toteutettu Vapun päällä vappu -show Virtuaalisessa Helsingissä. Konsertti on katsottavissa ilmaiseksi vappuaattona Nelosella ja Ruudussa.

”Epidemiatilanne luo jo toivoa normaalimmasta kesästä, mutta haluamme kannustaa kaupunkilaisia jaksamaan kokoontumisrajoituksia vapun yli. Toivomme, että vappua juhlitaan omassa lähipiirissä, jotta tartuntatilanne ei vapun takia pahene. Suomen vappupääkaupunkina Helsinki iloitsee, että tänäkin vuonna saamme tarjota yhdessä kumppaneidemme kanssa kaikille suomalaisille huikeaa vappuohjelmaa kotisohvilta seurattavaksi”, iloitsee pormestari Jan Vapaavuori.

Vappuaattoa juhlitaan Apulannan ja Stigin keikalla Virtuaalisessa Helsingissä

Helsingin kaupunki on yhtenä kumppanina mukana virtuaaliteknologiaan erikoistuneen Zoan Oy:n toteuttamassa vappuaaton konsertissa. Virtuaaliselle Senaatintorille ja Vallisaareen sijoittuvassa Vapun päällä vappu -showssa kaksi Suomen suosituinta artistia, Apulanta ja Stig, nostattavat etävapun juhlatunnelmaa.

”Laadukkaan viihteen merkitys ja tarve on pandemian aikana kasvanut suuremmaksi kuin koskaan ja onkin innostavaa olla mukana luomassa virtuaalista vappujuhlaa suomalaisille Nelosen ja Ruudun välityksellä. Tietysti odotamme malttamattomana, että pääsemme jälleen järjestämään isoja livetapahtumia, mutta sitä ennen pyrimme tekemään etävapusta kaikille mahdollisimman hauskan”, sanoo Nelonen Median liiketoimintajohtaja Kari Laakso.

"Olemme kiitollisia siitä, että pääsemme järjestämään yhteistyössä mahtavien kumppanien kanssa virtuaalista konserttia jo toistamiseen. Tämän vuoden spektaakkelista ei tule vauhtia ja hyvää fiilistä puuttumaan", iloitsee konsertin toteuttavan Zoan Oy:n toimitusjohtaja Miikka Rosendahl.

Vapun päällä vappu -konsertin virallisina pääyhteistyökumppaneina toimivat Helsingin kaupunki, VR, Xiaomi, Radio Suomipop ja Nelonen Media. Mukana menossa on myös Wolt.

Vapun päällä vappu -lähetys 30.4. klo 19 Nelosella ja Ruudussa.

Helsingin kaupunki tuottaa myös omaa digitaalista vappuohjelmaa vappuaaton ja -päivän viihdykkeeksi. Tarkempi ohjelma päivittyy tapahtumat.hel.fi -sivulle.

Manta saa lakkinsa ennakkoon, patsas suojataan aitauksin

Havis Amandan patsas lakitetaan tänäkin vuonna. Lakitusvuorossa olevan Hanken Svenska handelshögskolanin ylioppilaskunta lakittaa Mantan ennen vappua. Yle taltioi lakituksen, ja se on katsottavissa muun muassa Yle Areenassa vappuaattona alkuillasta.

Vapuksi Havis Amandan suojataan aitauksella. Kaupunki ei varaudu ylimääräisin roskiksin tai käymälöin vapun juhlijoihin. Kaupalliseen toimintaan vappuna ei myönnetä uusia lupia eikä sesonkimyyntipaikkoja vuokrata.

”Helsinki on ilolla mukana rakentamassa vappuun hauskaa ja toivottavasti voimauttavaakin sisältöä yhteistyössä Suomen ykkösartistien ja kumppaneiden kanssa. Viime vuonna helsinkiläiset seurasivat upeasti annettuja rajoituksia ja suosituksia, eikä kaupungilla näkynyt suuria seurueita vappuna. Uskon, että koronaväsymyksestä huolimatta jaksamme vielä yhden etävapun ja toivotaan, että jo ensi vuonna pääsemme juhlimaan kevättä helsinkiläisten rakkaille juhlapaikoille”, kannustaa brändiyksikön päällikkö Sanna Forsström Helsingin kaupungilta.

Pressmeddelandet publiceras på svenska på www.hel.fi/sv

Press release in English will be published on www.hel.fi/en

Lisätietoja vapun järjestelyistä ja ohjelmasta

Helsingin kaupunki

Sanna Forsström

Brändiyksikön päällikkö

040 531 3713

sanna.forsstrom@hel.fi

Liisa Kivelä

Viestintäjohtaja

0400 308 484

liisa.kivela@hel.fi

Nelonen Media

Matti Markkola

Markkinointipäällikkö

050 3549 303

matti.markkola@sanoma.com,

Zoan Oy

Miikka Rosendahl

Toimitusjohtaja

040 963 4977

miikka.rosendahl@zoan.fi

Svenska Handelshögskolan

Daniel Hasselström

050 57 07 846

daniel.hasselstrom@shs.fi

Tiedotteen lähetti:

Johanna Snellman

viestintäasiantuntija

kaupunginkanslia, viestintä

040 843 0915

johanna.snellman@hel.fi