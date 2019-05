Helsinki kysyy maanalaisten kävelyreittien viihtyisyydestä

Helsingin kaupunki kerää kaupunkilaisten näkemyksiä keskustan kävelytunnelien viihtyisyydestä. Tavoitteena on selvittää, miten maanalaisista tiloista saataisiin viihtyisä osa kävely-ystävällistä keskustaa.

Ajatuksia kävelytunneleista voi kertoa kaupungille ilmaisella Chaos Crowd -mobiilisovelluksella 21. kesäkuuta asti tai sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #Myundergroundhelsinki. Kommentteja on mahdollista lähettää myös sähköpostitse osoitteella carlos.lamuela@fcg.fi.

Tunneleiden viihtyisyyttä ja käyttötapoja selvitetään kyselyn lisäksi havainnoimalla. Esimerkiksi Asematunneliin tuodaan kesäkuun alkupuolella uusi istuinryhmä ja selvityksen tekijät havainnoivat, miten ne muuttavat tilan käyttöä.

Selvitys on osa uuden maanalaisen yleiskaavan laadintaa

Maanlaisten tilojen viihtyisyyden selvittäminen liittyy Helsingin maanalaisen yleiskaavan päivitystyöhön. Maanalaisella yleiskaavalla ohjataan tilojen ja tunneleiden suunnittelua Helsingin kallioperään.

Nykyisen, vuonna 2011 voimaan tulleen kaavan uusiminen on tarpeen, sillä osa siinä esitetyistä tilavarauksista on jo vanhentunut ja uusia tilantarpeita on noussut esiin.

– Helsingin kasvu tuo paineita siirtää maanpäällisiä toimintoja maan alle sekä hyödyntämään maanalaisia tiloja entistä tehokkaammin, sanoo yksikön päällikkö Eija Kivilaakso Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Maanalaisen yleiskaavan luonnos tulee kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi näillä näkymin vuoden 2019 lopussa. Luonnoksen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, josta lautakunta päättää arviolta vuoden 2020 lopussa. Lopullisen päätöksen kaavasta tekee kaupunginvaltuusto.