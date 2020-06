Helsinki liittyy Terve Kunta -verkoston jäseneksi

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15. kesäkuuta, että Helsingin kaupunki liittyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman Terve Kunta -verkoston jäseneksi. Kaupunginhallitus hyväksyi myös Jätkäsaaren liikuntapuistossa sijaitsevan alueen vuokraamisen PPJ Jalkapallohalli Oy:lle sekä päätti sijoittaa 130 miljoonaa euroa Kalasataman Kymppi -yhtiöön.

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman Terve Kunta -verkoston jäseneksi. Helsingin kaupungin luottamushenkilöedustajaksi verkostossa tulee sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari.

Kaupunginhallitus päätti 20.5.2019 hakea jäsenyyttä WHO:n European Healthy Cities -verkostoon kaudelle VII (2019–2024). Hakemus on jätetty joulukuussa 2019 ja on lopullisessa arviointivaiheessa tieteellisessä neuvostossa. Poikkeustilanteen vuoksi hakemusten lopullinen hyväksyminen on siirtynyt syksylle 2020. Healthy Cities -verkoston syksyllä 2019 uusittujen hakemusohjeiden mukaan edellytys hyväksymiselle on, että kaupunki toimii aktiivisesti myös kansallisessa verkostossa, eli Terve Kunta -verkostossa.

Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä on esittänyt liittymistä Terve kunta -verkostoon, jonka tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Tavoitteen toteuttamiseksi verkosto kehittää ja arvioi verkostokuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintamuotoja ja toiminnan arviointia.

Kaupunginhallitus päätti sijoittaa 130 miljoonaa euroa Kalasataman Kymppi -yhtiöön

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 130 miljoonan euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Kaupunginhallitus päätti syyskuussa 2018 myydä Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön koko osakekannan Union Investment Real Estate GmbH:lle ja kaupunginvaltuusto päätti tämän jälkeen vuokrata tilat Helsingin kaupungin käyttöön. Kyseessä on rakenteilla oleva uudisrakennus Helsingin kaupungin kaupunkiympäristö-toimialalle.

Kaupunki vuokraa alueen Jätkäsaaren liikuntapuistosta jalkapallokäyttöön

Kaupunginhallitus hyväksyi Jätkäsaaren liikuntapuistossa sijaitsevan 12 130 neliömetrin suuruisen alueen vuokraamisen PPJ Jalkapallohalli Oy:lle. Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten liikuntajohtajan myöhemmin päättämästä ajankohdasta alkaen vuoden 2043 loppuun asti. Jalkapallohalli Oy:lle myönnettiin myös 1,5 miljoonan euron laina hallin rahoitusta varten.

PPJ Jalkapallohalli Oy:n tarkoituksena on ensimmäisessä vaiheessa toteuttaa tekonurmipintaisella kentällä varustettu ylipainerakenteinen jalkapallohalli palvelemaan pääsääntöisesti Pallo-Pojat Juniorit ry:n toimintaa. Ylipainehalli on ympärivuotisessa käytössä ja se palvelee myös muita lähialueen liikuntaseuroja ja kouluja.

Lapinlahden sairaala-aluetta koskeva asia jäi viikoksi pöydälle ja sitä käsitellään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa 22.6.

