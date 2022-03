Helsinki Litiin saapuvan Sara Osmanin esikoisromaani tarjoilee viiltävää yhteiskuntakritiikkiä ja on Jens Lapiduksen sanoin "pakkoluettavaa"

Amanda on bilehile, jonka menneisyydessä painaa pikkuveljen itsemurha.

Sofia on toisen polven somalimaahanmuuttaja ja lakifirman uusin kiinnitys, jolla on paineita olla työssään paras.

Caroline on kultalusikka suussa syntynyt influensseri, jolla on poikaystävä ja luksuskoti.

Päällisin puolin ystävysten välit ovat kunnossa, mutta pinnan alla kytee. Valheiden ja petosten verkko nousee pintaan juhannusjuhlissa, joissa kaikki mikä on jäänyt sanomatta päästetään ilmoille – traagisin seurauksin.

Tukholmalainen Sara Osman (s. 1992) on asianajaja ja toisen polven somalimaahanmuuttaja, kuten kirjansa hahmo Sofia. Kaikki mikä jäi sanomatta on tätä aikaa peilaava, terävä lukuromaani, joka on jo hurmannut muun muassa Alex Schulmanin, Jens Lapiduksen ja Lina Bengtsdotterin:

“Rakastan Sara Osmanin tekstiä, koska siinä ei ole ainoatakaan ylimääräistä sanaa. Kaikki on hysteeristä ja ihmeellistä – ja todella surullista.” – Alex Schulman

“Nyky-yhteiskunnan kritiikki on terävää. Sara Osmanin debyytti tihkuu satiiria ja jännitystä. Pakkoluettavaa!” – Jens Lapidus

“Sara Osmanin debyytissä on kaikki: tunnelma, rytmi ja todellisen elämän tarkkuus. Kun lukijasta tulee osa hahmojen maailmaa, nauru takertuu kurkkuun ja pulssi alkaa hakata. Se on älyttömän hyvä!” – Lina Bengtsdotter

Kaikki mikä jäi sanomatta ilmestyy 24.3.2022.

