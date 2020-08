Helsinki luopuu tuhansista toimistokalusteista Kiertonetissä – ”Kaikille jotakin”

Vahva kiertotaloustoimija – Kiertonet.fi 4 vuotta 3.9.2019 12:08:06 EEST | Tiedote

Suomen suurin ja suosituin julkisen sektorin verkkohuutokauppapalvelu Kiertonet.fi on ollut nyt toiminnassa 4 vuotta – sivusto avattiin 31.8.2015. Kiertonetistä on kasvanut vahva kiertotaloustoimija, jonka avulla jo yli 400 julkista organisaatiota myy omaisuuttaan. Mukana on muun muassa yli puolet Suomen kunnista ja kaupungeista, niitä on tällä hetkellä myyjinä 162.