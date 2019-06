Helsinki mukaan Bloombergin uutta digitaalisuutta kehittävään ohjelmaan

Helsinki osallistuu yhdysvaltalaisen Bloomberg Philanthropies -säätiön aloittamaan laajaan digitaalisia innovaatiota koskevaan ohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa digitalisaation hyödyntämistä tärkeiden palvelujen parantamiseksi.

Uutistoimisto Bloombergin perustaja ja New Yorkin entinen pormestari Michael R. Bloomberg julkaisi Euroopan pääkaupungeille suunnatun New Digital Innovation Project for European Cities -hankkeen myöhään eilen illalla Lontoossa.

Hankkeeseen on kutsuttu mukaan 28 eurooppalaista pääkaupunkia. Projektiavustusten, apurahojen ja digitaalisen liiketoiminnan johtajille sekä muille avainasemassa oleville johtajille suunnatun kehitysohjelman avulla Bloomberg Philantrophies pyrkii auttamaan Euroopan kaupunkeja vahvistamaan digijohtamista ja jakamaan opittua muiden kaupunkien kanssa ympäri maailman.

– Sitoumuksemme hahmottaa paremmin globaalia murrosta on keskeinen osa Helsingin strategiaa. Tavoitteemme on olla digitalisaatiota parhaiten hyödyntävä kaupunki maailmassa. Yhteistyö Michael R. Bloombergin ja Bloomberg Philanthropiesin kanssa edistää Helsingin onnistumista näissä tärkeissä kysymyksissä ja mahdollistaa konkreettisen yhteistyön muiden kaupunkien kanssa, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Osallistuvat kaupungit hyötyvät erilaisista tavoista tukea paikallisia hankkeita. Hankkeita johtavat innovaatio-, digi- ja tietoliiketoiminnan johtajat tulevat saamaan johtamisen tukea vahvojen tiimien muodostamisessa sekä muutoksen johtamisessa. Kaupungeille on tarjolla innovaatioapurahoja ja hankeavustusta, joita kansainvälisen tason yhteistyökumppanit myöntävät auttaakseen tärkeiden julkisten palvelujen kehittämisessä. Kaupungit hyötyvät myös hyvien käytäntöjen jakamisesta ja verkostoitumisesta.

– Helsingin kaupungilla on kunnianhimoinen digistrategia parempien digitaalisten palvelujen kehittämiseksi asukkaille. Uudet ennakoivat ja räätälöidyt palvelut edellyttävät, että tietoa ja tekoälyä hyödynnetään eettisesti, toteaa Helsingin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama. ‒ Odotamme innokkaasti yhteistyön syventämistä Bloomberg Philanthropiesin ja johtavien älykkäiden kaupunkien, kuten Lontoon, kanssa. Kaupunkien tulisi tehdä yhteistyötä yhteisissä haasteissa.

Pormestari Jan Vapaavuori osallistuu parhaillaan EU-maiden pääkaupunkien pormestaritapaamiseen Lontoossa. Vapaavuori puhuu kaksipäiväisessä tapaamisessa EU:n kaupunkistrategiasta sekä kaupunkien kohtaamista turvallisuushaasteista, jotka molemmat ovat pormestaritapaamisen pääteemoja. Pormestarit laativat yhteisen julkilausuman, jossa kaupungit sitoutuvat taistelemaan ääriliikkeitä sekä ilmastonmuutosta vastan yhdessä entistä tiiviimmin.

Lisätietoja: https://www.bloomberg.org/about/