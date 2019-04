Helsinki näyttää hallitukselle mallia perusterveydenhuollon palvelusetelillä

Selvitys: Yksityisen ja julkisen yhteistyö kehittää kotihoitoa 21.3.2019 08:00:00 EET | Tiedote

Kotihoito on eräs tärkeimmistä vanhuspalveluista. Ikääntyneiden määrän kasvaessa palvelutarpeet kasvavat. Kuntien haasteena on varmistaa palvelut kaikille tarvitsijoille. Kyse on työvoiman saatavuudesta, palvelujen tuottamisen tehostamisesta ja uusien toimintamallien käyttöönotosta.