Helsinki on aloittanut vähävaraisille tarkoitettujen kasvomaskien jakelun

Vielä on Senaatintorin kesää jäljellä: Jättiterassin heinäkuu oli menestys 19.8.2020 10:00:05 EEST | Tiedote

Heinäkuun alussa avatun Senaatintorin jättiterassin ensimmäinen kuukausi oli menestys. Sekä kaupunkilaiset että kotimaanmatkailijat ovat löytäneet terassin ja nauttineet hyvästä ruuasta, juomasta ja kesästä. Moni ravintoloitsija on kertonut, että terassi on pelastanut heidän liiketoimintansa ja samalla se on vilkastuttanut myös koko kaupunkikeskustan elämää.