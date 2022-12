Helsinki on löytänyt toimijoita 1-2-luokkalaisten iltapäivätoiminnalle – koululaisten iltapäivätoimintaa voidaan järjestää keväällä 2023 aiemmin ilmoitettua laajemmin  

Varhaiskasvatuksen pitkään jatkunut vaikea henkilöstövaje on pakottanut kaupungin siirtämään leikkipuistoista henkilöstöä päiväkoteihin syksyllä 2022 ja edelleentulevana keväänä 2023, jotta lakisääteinen varhaiskasvatus voidaan turvata.

Siirtojen seurauksena kaupunki ilmoitti sulkevansa kevääksi 2023 leikkipuistot, joissa järjestetään avointa eli ei-lakisääteistä iltapäivätoimintaa. Kaupunki on pyytänyt kaikkia ilman iltapäivätoimintaa jääneitä perheitä hakemaan paikkaa perusopetuslain mukaisesta iltapäivätoiminnasta. Perheet ovat jättäneet hakemuksia aktiivisesti. Tällä hetkellä arvioidaan, että iltapäivätoiminnan paikkaa hakeneille voidaan keväällä 2023 tarjota paikka. Toimintaa järjestävät kaupungin iltapäivätoiminnan palveluntuottajat eli esimerkiksi järjestöt, yhdistykset, seurakunnat ja yksityiset yritykset.

”Olemme äärimmäisen helpottuneita helsinkiläisten perheiden puolesta, että viime viikon surullisten uutisten jälkeen meillä on jo näin nopeasti positiivista kerrottavaa. Kuten viime viikolla kerroimme, olemme jatkaneet aktiivista vuoropuhelua eri palveluntuottajien kanssa. Nyt työskentelemme sen eteen, että perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan paikkaa tarvitsevat perheet myös saisivat paikan, sanoo Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Helsinkiläiset perheet, jotka ovat jääneet vaille koululaisten iltapäivätoimintaa, voivat hakea kevään 2023 ajaksi perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti kaupungin sivuilla. Perheet ovat saaneet tietoa hakemisesta viime viikon lopulla.

“Tiedotamme aktiivisesti suunnitelman etenemisestä ja toiminnan järjestämisestä”, toteaa Satu Järvenkallas.

Varhaiskasvatuksen tilanteen taustalla pitkään jatkunut vaikea henkilöstövaje

Kuten aiemmin kaupunki on kertonut, lukuisista toimenpiteistä huolimatta Helsingissä on alueita ja yksiköitä sekä suomen- että ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa, joihin ei ole saatu rekrytoitua riittävästi henkilöstöä lakisääteiseen mitoitukseen. Tilanne on jatkunut jo vuosia, ja henkilöstön saatavuusongelmia on myös muissa kaupungeissa.

Varhaiskasvatuksen koulutusmäärien vähäisyyden lisäksi taustalla on laajempi työvoimapula, joka on muun muassa työikäisen väestön vähentymisestä johtuva ilmiö. Se aiheuttaa ja tulee tulevaisuudessa aiheuttamaan ongelmia työvoiman saatavuudessa erityisesti yhteiskunnan eri palvelualoilla.

”Vaikka olemmekin iloisia, että kevään 2023 tilanne ei ole nyt aivan niin synkkä kuin miltä se vielä viime viikolla näytti, on kuitenkin selvää, että itse ongelma ei katoa mihinkään. Varhaiskasvatuksen henkilöstövaje ja työvoimapula ovat todellisia ongelmia, jotka tulevat eteemme vielä tulevaisuudessakin niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa. Kyse ei siis ole vain Helsingin kaupungin asiasta. Siksi ratkaisuja varhaiskasvatuksen tulevaisuuden turvaamiseksi Suomessa on etsittävä valtakunnallisesti”, Järvenkallas sanoo.

Lisätietoja antaa:

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas

satu.jarvenkallas@hel.fi

p. 09 310 86200