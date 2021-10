Helsinki on yksi Tall Ships Races 2024 -purjehduskilpailun kohdesatamista

Tuhansien nuorten kansainvälinen purjehdustapahtuma Tall Ships Races järjestetään Itämerellä ensimmäistä kertaa vuoden 2017 jälkeen, sillä vuodelle 2021 suunniteltu tapahtuma jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. Helsinki on toiminut Tall Ships Races -kilpailujen kohdesatamana vuosina 1972, 1988, 2000 ja viimeksi vuonna 2013. Tuolloin tapahtumaan osallistui noin 100 alusta eri puolilta maailmaa ja se keräsi Hietalahden alueelle yhteensä noin 500 000 kävijää.

"Otamme jälleen suurella ilolla vastaan Itämeren aalloilla seilaavat purjelaivat ja kilpailun tuoman hienon tunnelman. Samalla korostuu ainutlaatuinen suhteemme Itämereen ja upeaan saaristoomme. Kilpailu tuo Helsinkiin vierailijoita ympäri maailmaa, ja sen merkitys niin kaupunkilaisille kuin yrityksille ja eri yhteisöille on merkittävä, sillä tapahtuma on mitä suurimmissa määrin koko kaupungin yhteinen ponnistus, jolla on myös positiivisia taloudellisia vaikutuksia", sanoo Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Vuosittainen suurten purjelaivojen kilpailu, Tall Ships Races, järjestetään Itämerellä joka neljäs vuosi. Järjestäjänä toimii vuonna 1956 Lontoossa perustettu aatteellinen järjestö Sail Training International (STI).



Tapahtuman pääpaino on nuorisotyössä. Tapahtuman tarkoitus on edistää yhteisen purjehdustapahtuman kautta nuorten koulutusta ja yhteistyötä kansallisuuteen, kulttuuritaustaan, uskontoon ja sosiaaliseen taustaan katsomatta.