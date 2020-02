Helsinki osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun

Helsinki päätti osallistua työllisyyden kuntakokeiluun. Tavoitteena on tarjota työttömille nykyistä monialaisemmat palvelut ja valmistautua kuntien roolin vahvistamiseen työllisyydenhoidossa.

Helsingin kaupunki on hakeutunut kokeiluun, jolla suuri joukko TE-toimiston tehtäviä siirtyisi erillislailla valtiolta kunta- tai kaupunkipohjaisille kokeilualueille. Kaupunginhallitus päätti osallistumisesta kokeiluun kokouksessaan maanantaina 3.2.2020. Kokeilu on osa hallituksen ja C21-kaupunkien tavoitetta vahvistaa pysyvästi kuntien roolia työllisyydenhoidossa.

Kokeilussa kaupunki vastaisi TE-palveluiden ja muiden työllisyyttä edistävien palveluiden tarjoamisesta kokeilun kohderyhmään kuuluville asiakkaille. Kaupungin vastuulle siirtyisivät sellaiset työttömät työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen. Lisäksi kokeilun piirissä tulevat olemaan kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki vieraskieliset työttömät työnhakijat. Kokeilun kohderyhmään kuuluisi Helsingissä yhteensä noin 37 000 asiakasta. Uudenmaan TE-toimistosta siirtyisi kaupungin työnjohtoon arviolta yli 170 henkilöä.

Työllisyyden kuntakokeiluun osallistumisella pyritään vahvistamaan Helsingin työllisyyskehitystä, ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyttä sekä lyhentämään työttömyysjaksoja. Tavoitteena on tarjota helsinkiläisille työttömille nykyistä kohdennetummat, nopeammat ja oikea-aikaisemmat työllisyyspalvelut sekä nykyistä laajempi palveluvalikoima, jossa yhdistyisivät valtion ja kaupungin nykyiset työllisyyspalvelut, kunnalliset peruspalvelut sekä suuren kaupungin oppilaitosten sekä palveluntuottajien tarjonta.

Helsinki edellyttää kokeilun jatkovalmistelussa sitä, että asiakasvastuiden ja henkilöstön siirtymiseen sekä uusien tehtävien vastaanottamiseen varataan riittävä siirtymäaika. Helsingille on ensisijaisen tärkeää, että kokeilu ehditään valmistella asianmukaisesti siten, etteivät asiakkaiden palvelut vaarannu. Aikataulu kuntakokeilujen käynnistymiselle on kevät 2020. Kokeilujen on määrä jatkua 31.12.2022 saakka. Hallitus linjaa myöhemmin hallituskauden aikana kuntien pysyvästä roolista työllisyyspalveluiden järjestäjänä.

Garden Helsinki -asemakaavan muutos etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa Garden Helsinki -hankkeen toteuttamisen. Kaava koskee puisto-, urheilu-, pysäköinti- ja katualueita, jotka sijaitsevat Eläintarhan puiston pohjoisosassa Taka-Töölössä. Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallituksen jäsen Anna Vuorjoki (vas) esitti Suldaan Said Ahmedin (vas) kannattamana asemakaavan muutoksen hylkäämistä, perusteluina muun muassa kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Hylkäysesitys kaatui äänestyksessä kaupunginhallituksen enemmistön kannattaessa asemakaavan muutosehdotuksen esittämistä kaupunginvaltuustolle.

Asemakaavan muutos mahdollistaa yksityisenä investointina toteutettavan maanalaisen monitoimiareenan sekä toimitilojen ja asuntojen rakentamisen Nordenskiöldinkadun varteen. Vieressä sijaitseva Helsingin jäähallin rakennus on tarkoitus yhdistää hankkeeseen ja muuttaa se monitoimiareenaksi sekä liikuntatiloiksi. Lisäksi kallioselänteen alle rakennettaisiin harjoitusjäähallitiloja ja pysäköintilaitos.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Paula Katajamäki

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

0505933426

paula.katajamaki@hel.fi