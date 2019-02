Helsinki palvelee jatkossa paremmin englanniksi

Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki ja tarjota parhaat mahdolliset urbaanin elämän edellytykset sekä kaupungissa jo asuville kuin tänne muuttamista harkitsevillekin. Modernin pääkaupungin tunnusmerkkejä ovat sujuvat englanninkieliset palvelut ja erilaisista taustoista tulevien tarpeiden huomiointi. Pormestari Jan Vapaavuori on asettanut kaupungin toimialojen, Supercellin sekä Neogames Finlandin edustajista koostuvan työryhmän selvittämään kaupungin englanninkielisten palveluiden kehittämistarpeita.

Yksi Helsingin menestyksen tae tulevaisuudessa on kyky luoda kaupungista vetovoimainen paikka kansainvälisille osaajille. Tällä on vaikutusta kaupungin kykyyn rakentaa elinvoimaa, houkutella investointeja ja uusia innovaatioita, sekä pärjätä kilpailussa muiden kansainvälisten metropolien kanssa.

Kaupungin tavoitteena on ottaa englannin kieltä koskevat tarpeet entistä paremmin huomioon, kehittää uusia englanninkielisiä palveluja ja aktivoida viestintää jo kaupungissa asuville ulkomaalaistaustaisille sekä houkutella uusia kansainvälisiä osaajia Helsinkiin.

Ulkomaalaistaustaisen väestön merkitys Helsingille korostuu, kun kaupunki kansainvälistyy. Pääkaupunkiseudulla asuu lähes puolet koko maan ulkomaalaistaustaisista asukkaista. Helsingin väestöstä ulkomaalaistaustaisia on 15,5 prosenttia. Noin kaksi kolmasosaa pääkaupungin väestönkasvusta tulee Suomen ulkopuolelta.



”Kansainvälinen ja kasvava Helsinki on suorassa kilpailuasetelmassa maailman muiden suurien kaupunkien kanssa esimerkiksi osaajien ja investointien houkuttelussa. Helsingin vetovoiman vahvistaminen edellyttää kaupungin määrätietoista kansainvälistämistä ja parempia englanninkielisiä palveluja mm. tänne muuttavien perheille. Työryhmän tehtävänä on selvittää palvelujen nykytilanne ja arvioida missä on suurin kehittämistarve”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.



Vastatakseen kansainvälistyvän kaupungin tarpeisiin kaupunki on käynnistänyt joukon elinkeinopoliittisia toimenpiteitä yhteistyössä valtion, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Tavoitteena on houkutella osaavaa työvoimaa sekä helpottaa alueelle saapuvien kansainvälisten osaajien yhteiskuntaan ja työmarkkinoille sitoutumista muun muassa englanninkielisiä palveluja ja viestintää parantamalla. Esimerkiksi englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärä Helsingissä kaksinkertaistetaan, sillä korkeatasoinen koulutus on kansainvälisille osaajille tärkeä syy valita Helsinki asuinpaikakseen.

Pormestari Vapaavuoren asettama työryhmä laatii helmi-maaliskuun aikana ehdotuksen ja valmistelee toteutuksen sellaisista keskeisistä palveluista, joiden englanninkieliselle saatavuudelle on suurin tarve. Työryhmän puheenjohtaja on maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela ja jäsenet viestintäjohtaja Liisa Kivelä, projektipäällikkö Elina Nurmi, suunnittelija Elina Eskelä ja erityisuunnittelija Laura Kyntölä kaupunginkansliasta, pedagoginen asiantuntija Satu Koistinen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, projektipäällikkö Olga Silfver Stadin ammattiopistosta, kehittämisasiantuntija Tiina Larva kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta sekä viestintäpäällikkö Jaana Juutilainen-Saari sosiaali- ja terveystoimialta. Työryhmän asiantuntijajäseniä ovat Supercellin johtaja Melanie Dower ja Neogames Finlandin johtaja KooPee Hiltunen.



