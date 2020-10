Helsinki perustaa luonnonsuojelualueen Ulko-Hatun luodolle

Helsinki käynnistää selvityksen Ulko-Hatun saaren luonnonsuojelualueen perustamiseksi.

Ehdotus Ulko-Hatun suojelemiseen tuli lauttasaarelaisilta: Lauttasaari-seura ehdotti suojelualueen perustamista kunnan asukkaan aloitteella, joka käsiteltiin kaupunginvaltuustossa lokakuussa. Suojelupäätös on tarkoitus tuoda päätöksentekoon vielä tämän vuoden aikana.

”Me lauttasaarelaiset, kuten helsinkiläiset yleisestikin, rakastamme merenrantojamme ja lähiluontoamme. Olemme sitoutuneet tekemään hartiavoimin töitä, jotta nämä alueet voivat hyvin ja säilyvät myös tulevaisuudessa arvokkaina luontokohteina, Lauttasaari-Seuran puheenjohtaja Juha Beurling-Pomoell toteaa.

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki vieraili saarella 29.10.2020. Mukana vierailulla oli mm. Lauttasaari-seuran Katri Penttinen.

”Vesilintujen tilanne heikentynyt hälyttävästi”

Ulko-Hattu sijaitsee Lauttasaaren eteläpuolella. Se on ulkosaaristoluoto, joka on kulutukselle erityisen arkaa. Luodolla pesii muun muassa uhanalainen haahka, tylli, meriharakka, punajalkaviklo, tukkasotka ja lapintiirakolonia. Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n asiantuntijat pitivät Ulko-Hattua linnustollisesti merkittävänä.

Ulko-Hatun suojelun tavoitteena on saaren monipuolisen pesimälinnuston säilyminen ja pesintöjen onnistuminen. Alueella on valitettavasti esiintynyt lintujen häirintää, minkä suojelu ja maihinnousukielto toivon mukaan saa loppumaan. Rantaniittyjen rauhoittamisen tavoitteena on vähentää kulkemista herkillä alueilla ja saada niiden tallautunut kasvillisuus elpymään.

“Tuoreimmissa Suomen lajien uhanalaisuuslistauksissa erityisesti vesilintujen tilanne on heikentynyt hälyttävästi. Tämän vuoksi meidän on tehtävä oma osamme pesimälintujen hyväksi. Tällaiset avaukset etenkin merellisen luonnon suojelemiseksi ovat elintärkeitä, jotta nämä linnut säilyvät vastaisuudessakin kaupungissamme. Kiitos vielä kerran loistavasta ehdotuksestanne Lauttasaari-seura! Tämän vien ilolla eteenpäin”, kertoo Anni Sinnemäki.

Helsinki on perustanut uusia luonnonsuojelualueita

Helsingin luonnonsuojeluohjelmaa on viime vuodet toteutettu kunnianhimoiseen tahtiin. Vuonna 2018 päätettiin kolmen ja vuonna 2019 viiden uuden luonnonsuojelualueen perustamisesta. Erityisesti merellistä luontoa on viime vuosina liitetty osaksi Helsingin laajaa luonnonsuojelualueiden verkostoa: viime vuosien alueista neljä on luotoja ja yksi merenalainen luonnonsuojelualue. Loppuvuonna tehdään Ulko-Hatun lisäksi rauhoitusesitykset myös Tiirakari- ja Pitkäouri-luodoista.

“Suojeluehdotus on asukkailta tärkeä ja hyvä, sitä on ilo edistää. Suojelun jälkeenkin alueella on mahdollista ulkoilla ja virkistäytyä. Jos Ulko-Hattuun tulee pesimäaikainen maihinnousukielto, säilyy melojilla kuitenkin maihinnousupaikka Sisä-Hatussa ja melominen Ulko- ja Sisä-Hatun välisellä vesialueella on edelleen mahdollista. Lauttasaaren rannoilla on runsaasti kävelyreittejä ja polkuja, joten rantaniittyjen rauhoittaminen kulkemiselta ei heikennä merkittävästi mahdollisuuksia liikkua rannoilla”, kertoo Sinnemäki.