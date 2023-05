Helsinki saa taas painetun matkailuoppaan

Helsinkiin odotetaan erinomaista matkailukesää. Viime vuonna pelkästään sataman linjaliikenteen matkustajamäärä oli lähes kahdeksan miljoonaa ja kaupungissa kirjattiin lähes neljämiljoonaa hotelliyöpymistä. Välittömäksi matkailutuloksi arvioitiin 1,4 mrd. euroa. Tänä vuonna lukujen odotetaan edelleen kasvavan.

Käsissä pidettävä paperinen Travel Helsinki opas auttaa pääkaupunkiimme saapuvaa hahmottamaan ympäristöä ja etäisyyksiä. Laadukkaasti toteutettuun Travel Helsinki oppaaseen on listattu keskeiset matkailijaa kiinnostavat kohteet, julkiset palvelut ja opaskartta, sekä matkailuvinkkejä.

"Tekemämme ennakkomarkkinointi on osoittautunut paikkaansa pitäväksi. Myös helsinkiläiset, matkailijoille palveluja tarjoavat yritykset ovat kertoneet, että painettua matkailuopasta pääkaupungissamme edelleen tarvitaan. Kysymys printin ja digin kesken ei ole joko tai vaan sekä että", kertoo LetterboxMedian kehitysjohtaja Jukka Kuusanmäki.

Travel Helsinki auttaa matkailijaa tutustumaan pääkaupunkimme palveluihin. Erityisesti moni matkailija etsii Travel Helsinki -oppaasta tietoa siitä, missä on heille sopivia palveluja tarjolla. Kaupat, ravintolat, näyttelyt ja kaikki mielenkiintoinen ja mieluisa tekeminen kiinnostavat.

"On helppoa ymmärtää oppaan tarve miettimällä omaa matkustamistaan. Painetun oppaan avulla saa käsityksen matkansa kohteesta jo ennen kuin älypuhelimen verkkovierailun hinnat ovat selvinneet. Painetulla medialla on tässä selvä etulyöntiasema matkailijan tavoittamisessa. Itselleen vieraaseenkaupunkiin saa helposti otteen tutussa ja turvalliseksi koetussa muodossa."

Englanniksi ja suomeksi toimitettu Travel Helsinki Summer 2023 Edition ilmestyy Helsinki-päivänä 12.6.

Oppaan tekevät LetterboxMedioiden omat toimittajat, vahvistettuna matkailualaan erikoistuneilla avustajilla.

Opas on 35.000 kappaleen painoksena jaossa 150 jakelupisteessä keskeisillä paikoilla pääkaupungissa. Opas painetaan PunaMustan painossa Joensuussa.

