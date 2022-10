Helsinki suunnittelee keskustan kävelyalueiden laajentamista - tulevista toimenpiteistä tietoa jatkosuunnitteluun

Uudet kävelyalueet näkyvät voimakkaimmin Pohjois- ja Eteläesplanadeilla, sillä ne soveltuvat luontevasti kävelyyn ja oleiluun ihmisvirtojensa ja kivijalkaliikkeidensä vuoksi. Helsingin äskettäin tekemän, kesäkatuja ja kaupunkiympäristön viihtyisyyttä koskeneen asukaskyselyn mukaan kaupunkilaiset toivovat lisää kävelymahdollisuuksia ja vehreyttä erityisesti Pohjoisesplanadille.



Esplanadeilla ajoradat muutetaan yksikaistaisiksi. Huoltoliikenne kuitenkin turvataan, sillä lastauspaikat jätetään molemmille kaduille. Pohjoisesplanadilla kävelyaluetta levennetään väliaikaisin rakentein. Eteläesplanadilla ajoradalta vapautuu tilaa pyöräilyyn.



Lönnrotinkadulla ajorata kavennetaan yksikaistaiseksi, ja kadulle lisätään pyöräkaista länteen ajaville pyöräilijöille. Myös kävelymahdollisuudet paranevat.



Uudistuksia nähdään myös Erottajankadulla, Kasarmikadulla sekä Designmuseon aukiolla ja sen edustalla Korkeavuorenkadulla, joilla toteutettiin onnistuneesti kesäkatuja viime kesänä. Kaduilla annetaan tilaa kävelylle ja oleilulle, ja niille tuodaan kukka- ja kasvilaatikoita sekä penkkejä.



Muutoksilla pyritään selkeämpään kävelykatujen verkostoon ja sujuviin yhteyksiin aukioiden ja kävelyalueiden välillä.



Kokemuksia kerätään yrityksiltä ja kaupunkilaisilta



Kävelyalueiden suunnittelussa hyödynnetään kesäkaduista saatuja kokemuksia. Esplanadeilla laajenevia kävelyalueita suunnitellaan alueen keskeisten yritysten ja kiinteistönomistajien kanssa yhteisissä työpajoissa.



Suunnitteluratkaisuista kerätään palautetta kokeilun aikana mukana olevien katujen kiinteistönomistajilta, yrityksiltä ja kaupunkilaisilta, jotta tulevia liikennejärjestelyitä voidaan suunnitella kaikille osapuolille toimiviksi.



Tavoitteena viihtyisä ja vetovoimainen ydinkeskusta



Helsingin tavoitteena on viihtyisämpi, elinvoimaisempi ja elämyksellisempi ydinkeskusta. Kävelyn edistäminen on nostettu tärkeäksi keskustan vetovoimatekijäksi Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025. Kävelymahdollisuuksien kehittämisen puolesta on linjannut myös kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus päätti tammikuussa 2021 kävelykeskustan laajentamisen jatkosuunnittelusta ja hyväksyi keskustavision, jossa tähdätään muun muassa parempiin kävelymahdollisuuksiin ydinkeskustassa. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi maaliskuussa 2022 Helsingin ensimmäisen kävelyn edistämisohjelman.



"Hyvät puitteet kävelyyn ja oleiluun houkuttelevat ihmisiä viettämään aikaa ydinkeskustassa. Tutkimusten ja muista kaupungeista saatujen kokemusten mukaan runsaammat kävelijämäärät lisäävät kauppojen asiakasmääriä ja liikevaihtoa. Lisäksi kävelykeskustan laajentaminen parantaa kävelijöiden turvallisuutta ja tukee Helsingin ilmastotavoitteita", sanoo Helsingin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen.



Helsinki kehittää ydinkeskustaa suunnitelmallisesti lähivuosina. Työn raamina toimii vuoteen 2032 ulottuva maankäytön kehityskuva, joka ohjaa myös liikenteellisiä ratkaisuja. Kävelyä edistäviä toimenpiteitä suunnitellaan tulevassa ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, jossa hyödynnetään ensi kesänä toteutettavista ratkaisuista saatava tieto ja kokemukset. Tavoitteena on kehittää liikennejärjestelyjä keskustan elinvoimaa tukeviksi. Suunnitelma tulee päätöksentekoon vuoden 2023 aikana.



Tulevaisuudessa myös kesäkatujen toimintamalli tukee ydinkeskustan kävelyalueiden kehittämistä. Kesäkatuja voidaan toteuttaa niin, että niiden avulla selvitetään, mitkä olisivat sopivimpia pysyviä ratkaisuja kävelyn edistämiseksi.



Päätösehdotukset:

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista 1.11.2022