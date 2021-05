Helsinki tähtää maailman kolmanneksi parhaaksi pyöräilykaupungiksi

Jaa

Kun suomalaisilta kysytään maailman kolmen pyöräilykaupungin kärkeä, suuri osa vastaa Amsterdamin ja Kööpenhaminan empimättä. Kolmannen kaupungin kohdalla emmitään, ja mikään kaupunki ei erotu vastausten joukosta. Helsinki haluaa tehdä tähän muutoksen ja tähtää nyt maailman kolmanneksi parhaaksi pyöräilykaupungiksi.

Tällä hetkellä maailman parhaat pyöräilykaupungit ovat Kööpenhamina ja Amsterdam. Maailman parhaita pyöräilykaupunkeja mitataan vuosittain Copenhagenize-indeksillä, jossa Helsinki on tällä hetkellä sijalla 10. Nyt Helsinki ryhtyy tavoittelemaan maailman pyöräilykaupunkien kolmatta sijaa.

Tavoitetta kohti mennään tekemällä pyöräilystä Helsingissä entistä turvallisempaa, mukavampaa ja tavallisempaa. Kaikki helsinkiläiset liikkujat voivat vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen yhdessä kulkumuodosta riippumatta. Pyöräliikenteen osalta kyseessä on kulttuurimuutos, jossa pyöräliikennettä ollaan integroimassa tasavertaiseksi kulkumuodoksi muiden kulkumuotojen kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että pyöräliikennettä ei enää yhdistetä jalankulun kanssa samalle väylälle.

”Pyöräliikenteen edistäminen ei ole itseisarvo, vaan keino turvallisemman, viihtyisämmän ja toimivamman kaupungin luomiseen. Haluamme, että Helsinki on mukava kaupunki kaikille liikkumistavasta riippumatta. Kehittämällä liikennejärjestelmiä kokonaisuutena pystymme luomaan kaikille kaupunkilaisille paremmat edellytykset mukavaan ja turvalliseen kulkemiseen,” kertoo Helsingin pyöräilykoordinaattori Oskari Kaupinmäki.

Ka m panjalla kohti parempaa pyöräilykaupunkia – muraali Helsinginkadulla ilahduttaa ohikulkijaa

Helsinki lanseeraa kampanjan, jossa Helsingin tahtotilasta kerrotaan rohkeasti pilke silmäkulmassa ja lisäksi kannustetaan kaupunkilaisia sujuvampaan liikkumiseen. Kampanjan osana Helsinginkadun rautatiealikulkusiltaan maalataan pyöräilyteemainen muraali. Muraali heijastelee Helsingin tavoitetta olla pyöräilykaupunkien kolmen kärjessä: siinä Helsinki on jo Kööpenhaminan ja Amsterdamin joukossa. Muraalin on tarkoitus valmistua toukokuun aikana. Myös muita pysyviä elementtejä jää kampanjasta maastoon ilahduttamaan kaupunkilaisia pidemmäksi aikaa. Tällaisia ovat muun muassa vinoon asennetut roskakorit, joihin on pyöränkin selästä helpompi laittaa roskat.

Kampanja on osa pyöräliikennejärjestelyjen parantamiseksi aloitettua OmaStadi-projektia, jonka tavoitteena on edesauttaa pyöräliikenteen kehittämistä ja turvallisuutta. Kokonaisuuteen sisältyy muun muassa myönteinen kampanjointi ja markkinointi. OmaStadi on osallistavan budjetoinnin hanke, jossa kaupunkilaiset saavat äänestää, mihin kaupungin budjettia käytetään.