Helsinki tarjoaa syyslomalla lapsille ja nuorille kymmenittäin maksuttomia tapahtumia ja tekemistä

Syyslomaviikon aikana Helsingissä on yli 80 lapsille ja nuorille suunnattua tapahtumaa. Suurin osa kaupungin syyslomaohjelmasta on maksutonta ja maksullisetkin elämykset ovat edullisia. Koko syysloman tarjonta on nyt ensimmäistä kertaa koottu yhteen tapahtumat.hel.fi-sivuille. Syysloma alkaa Helsingissä perjantaina 15.10. ja päättyy sunnuntaina 24.10.

Syyslomaa voi viettää Helsingissä yli 80 eri tavalla. Liikuntamyllyssä vietetään 20.10. FunActionin ja Nyt-liikunnan syysriehaa, jossa nuoret pääsevät kokeilemaan eri lajeja. Kuva: Konsta Linkola, Helsingin kaupunki.

Helsingissä syyslomaa voi viettää yli 80 eri tavalla. Lapsiperheille ja nuorille suunnattuja tapahtumia on tarjolla ympäri Helsinkiä. Tapahtumapaikkoina toimivat eri alueiden nuorisotalot, liikuntapaikat, kirjastot, kulttuurikeskukset ja museot. Kaikki kaupungin syyslomatapahtumat löytyvät koottuna tapahtumat.hel.fi-sivustolta. Lapsiperheille taidetyöpajoja ja liikkumista Lapsiperheille on tarjolla erilaisia taidetyöpajoja ja liikunnallista tekemistä. Helsingin kaupunginmuseon Lasten kaupungissa koko perhe voi tutustua Helsingin historiaan yhdessä puuhaillen. 17.10. mennään Puuta päin! kun Annantalo muuttuu taiteen rakennustyömaaksi, missä pääsee sahaamaan, naulaamaan ja maalaamaan. Malmitalossa koko perhe voi osallistua hauskaan temppurataan ja rastien suunnistukseen 18.10. klo 10 alkaen. Kirjastoissa syyslomaviikolla pelaillaan konsoli- ja lautapelejä, askarrellaan heijastimia ja kangaskasseja sekä ratkaistaan salapoliisitehtäviä. Töölön kisahallissa vietetään EasySport-viikkoa, jossa ala-asteikäiset voivat kokeilla erilaisia maila- ja pallopelejä ja temppuilla liikkumisen ilosta. Syyslomalla myös kaupungin uimahallit ovat avoinna. Nuoret mukana syyslomatapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä Nuorisotalot järjestävät syyslomalla tekemistä yhdessä nuorten kanssa. Esimerkiksi Action Day Savela on nuorten järjestämä tapahtumapäivä Pihlajamäen nuorisopuistossa 18.10. klo 13–17. Ohjelmassa on kuplafudista, pomppulinna, sumopainia, kasvomaalausta, maalitarkkuuspotkukilpailu, pingistä, lipunryöstöä ja muita kilpailuja. Kanneltalossa nuoret suunnittelevat syyslomalla pakohuonepelin toisille nuorille pelattavaksi ja rakentavat valotaideteoksen Sitratorille. Tiivistämöllä järjestetään 21.–22.10. Mätä-fest, jossa nuoret artistit, DJ:t ja elokuvantekijät pääsevät esille. Tiivistämön syyslomatarjontaan kuuluu myös lauantaina 23.10. oleva Cledoksen ilmaiskeikka. Liikuntamyllyssä vietetään 20.10. klo 16-20 FunActionin ja Nyt-liikunnan yhteistä syysriehaa, jossa nuoret voivat tulla kokeilemaan erilaisia lajeja. Lasten ja nuorten syyslomaleirit ovat olleet kysyttyjä ja suurimmaksi osaksi jo täyteen varattuja. Katso koko syysloman tarjonta: tapahtumat.hel.fi

