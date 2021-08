Helsinki-Turku nopean junayhteyden täydennetty YVA-selostusaineisto nähtävillä (Uusimaa ja Varsinais-Suomi)

Sinilevät runsastuneet merialueilla, sisävesissä tilanne tavanomaisempi (Varsinais-Suomi, Satakunta) 15.7.2021 12:20:47 EEST | Tiedote

Sinilevätilanne on huonontunut merialueilla ja levää on havaittu laajoilla alueilla. Sisävesien osalta tilanne on tavanomaisempi, joskin yksittäisillä järvillä sinilevää voi esiintyä runsaastikin.