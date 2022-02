Helsinki valmistelee rakennusten myyntiä eri puolilla kaupunkia

Osa kohteista myydään tarjouskaupalla ja osa puolestaan neuvottelumenettelyllä niin, että rakennusten nykyisillä käyttäjillä on ensisijainen mahdollisuus lunastaa kohde itselleen.



Taka-Töölössä Sibeliuksen puistossa sijaitsevat Villa Bråvalla ja Pauligin huvila ovat peräisin 1800-luvulta. Historiallisesti arvokkaat rakennukset ovat suojeltuja, ja ne myydään hintakilpailulla. Bråvalla on tarkoitettu vireillä olevassa kaavaehdotuksessa kahvila- ja ravintolakäyttöön tai muuhun toimitilakäyttöön, ja Pauligin huvila kokoontumiskäyttöön. Rakennukset ovat olleet viimeiset vuodet tyhjillään. Pauligin huvilan myynti alkaa tänä keväänä 2022. Villa Bråvallan myyntiaikataulu riippuu kaavan vahvistumisesta.



Munkkiniemessä sijaitsevan koulurakennuksen tontille mahdollisesti myös asumista



Myytäväksi ehdotettuihin kohteisiin kuuluu myös Munkkiniemessä sijaitseva suojeltu koulurakennus. Se esitetään myytäväksi niin, että tontin toiseen osaan kaavoitetaan mahdollisesti asumista. Myyntiaikataulu riippuu kaavamuutoksesta, joka ei ole vielä vireillä.

Osoitteessa Nuottapolku 11 sijaitseva suojeltu rakennus on vuokrattu Länsi-Helsingin musiikkiopistolle. Musiikkiopisto jatkaa nykyisissä tiloissa, tai sille etsitään uudet tilat. Vuonna 1933 valmistunut rakennus myydään joko erillään tai kilpailuna, jonka kohteena on itse rakennus ja tontin toiseen osaan muodostettava rakennusoikeus.



Länsi-Pasilan Hertanmäen puutalot asumiseen



Myyntilistalle on nostettu myös muita vanhoja puutaloja. Länsi-Pasilassa Hertanmäellä sijaitsevat suojellut viisi puutaloa myydään pääasiassa asuinkäyttöön. Myynnin on tarkoitus alkaa arviolta loppuvuodesta 2022 tai alkuvuodesta 2023.

Ensisijaisesti neuvottelumenettelyllä ehdotetaan myytäväksi Pakilassa sijaitsevaa Pakin taloa, Yliskylän kartanoa sekä Kumpulassa ja Pukinmäessä sijaitsevia puutaloja (Kumpulantaival 15 ja Rälssintie 15).

Myyntilistalla on lisäksi vuonna 1989 valmistunut päiväkotirakennus Töyrynummessa. Osoitteessa Pertunpellontie 5 sijaitsevaa tyhjää ja huonokuntoista rakennusta ehdotetaan luovutettavaksi hintakilpailun kautta, jonka lopputuloksena nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa ja kilpailun voittaja rakentaa alueelle uusia tiloja. Kaavassa alue on asuin- ja julkisten palvelurakennusten korttelialuetta.



Kaupunki luopuu rakennuksista, joilla sillä ei ole käyttöä omissa palveluissa



Helsingin kaupungin tavoitteena on luopua rakennuksista, joita se ei tarvitse omissa palveluissaan tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä. Rakennukset valitaan myyntiin muun muassa niiden kunnon, kehityspotentiaalin sekä maankäytöllisten ja rakennussuojelullisten tavoitteiden perusteella.

Jatkossa tavoitteena on, että kaupunkiympäristölautakunta päättää vuosittain seuraavalle vuodelle myytäväksi tai kehitettäväksi tulevat kohteet. Myyntiin voidaan lisäksi laittaa osakemuotoisia tiloja sekä muita jo aiemmin myytäväksi valittuja kohteita.