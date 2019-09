HELSINKI-VANTAALLE SUOMEN SUURIN HOTELLIKOKONAISUUS - OPERAATTORIKSI NORDIC CHOICE HOTELS

LAK Real Estate Oy rakennuttaa omistukseensa Helsinki-Vantaan lentoasemalle Suomen suurimman hotellikokonaisuuden. Hotellihanke on osa lentokenttäalueen kokonaisvaltaista kehittämistä, jossa LAK on vahvasti mukana. LAKin toimitusjohtaja Tommi Vaisalo kertoo, että hotellihanke on yksi yrityksen merkittävimmistä käynnissä olevista kehityshankkeista.

- Rakennamme lentokentän läheisyyteen kokonaan uudenlaista lentokenttäkaupunkia. Aviabulevardin eteläisen juna-aseman päälle olemme aloittamassa liike-, toimisto ja asuinrakentamisen. Tämä uusi, aivan terminaalin viereen rakennettava hotelli palvelee lentomatkustajia ja konferenssiasiakkaita, ja tukee näin hienosti lentokenttäalueen kokonaiskehittämistä, Vaisalo sanoo.

Uusi hotelliprojekti tulee olemaan Suomen ylivoimaisesti suurin. 13-kerroksiseen, yli 700:n huoneen hotellikokonaisuuteen tulee kaksi toisiaan täydentävää konseptia. Hotellissa on kokous- ja konferenssipalvelut, joita ei aiemmin lentokenttäalueella ole tässä mittakaavassa ollut. Hotellin ylimpään kerrokseen rakennetaan Sky Bar, joka on avoinna muillekin kuin hotelliasukkaille. Hotellista on sisäyhteys terminaaliin sekä alla olevalle juna-asemalle.

- Kyseessä on kansallisestikin merkittävä hotellihanke. Aviapolis on yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista työpaikka-alueista. Uusi konferenssihotelli tukee alueen kasvua tarjoten laadukasta majoitusta ja konferenssitiloja myös kansainvälisen liiketoiminnan tarpeisiin, kertoo LAK:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Räsänen.

- On hienoa, että saamme Helsinki-Vantaalle maailmanluokan hotellin, joka täydentää lentoaseman palvelutarjontaa ja tukee lentoaseman kehitystä merkittävänä eurooppalaisena lentoliikenteen solmukohtana, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Mäki Finaviasta.

Uuden hotellihankkeen operaattoriksi on valittu Nordic Choice Hotels. Hotellihanketta on suunniteltu vuodesta 2018 lähtien. Vaisalo kertoo, että yhteistyöneuvotteluja käytiin useamman tahon kanssa, mutta Nordic Choice Hotelsin vahvat brändit ja osaaminen vakuuttivat.

- Suunnittelussa lähdimme siitä, että uuteen hotelliin halutaan kaksi eri konseptia, jotta erilaisille kohderyhmille voidaan tarjota mahdollisimman laaja palveluvalikoima. Lisäksi Nordic Choice on kehittänyt esimerkiksi Arlandan lentokentällä konferenssitoimintaa hyvällä menestyksellä.

- Olemme todella rakastuneet Suomeen ja Helsinkiin. Tämä on Nordic Choice Hotelsille jännittävä matka, joka on juuri alkanut. Nämä uudet hotellit sopivat täydellisesti visioomme, jonka mukaan haluamme ylittää asiakkaiden odotukset. Ja lisäämällä markkinoille jotain uutta, olen varma, että tämä on jälleen yksi menestyksekäs palveluvalikoimamme laajennus Suomen markkinoilla, toteaa Nordic Choice Hotels -yrityksen perustaja Petter Stordalen.

Hotellin vuokrasopimus on allekirjoitettu tänään. Rakentaminen alkaa ensi vuonna, ja tavoitteena on avata hotelli vuonna 2023. Rakentamisen kokonaisbudjetti on yli 120 miljoonaa euroa.

Kohteeseen liittyviä valokuvia: www.lak.fi/medialle