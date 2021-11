Helsinki-Vantaan lentoasemalle avautuu uusi pysäköintihalli ─ sähköautot latautuvat aurinkovoimalla

Helsinki-Vantaan kehitysohjelman myötä myös pysäköinti kokee uudistuksen. Helsinki-Vantaan lentoasemalla 1. joulukuuta avautuvassa pysäköintihallissa on matkustajille 1800 uutta autopaikkaa kahdella alueella: P1 Premium ja P2.

─ Uusi pysäköintihalli sijaitsee terminaali 2:n välittömässä läheisyydessä. Sekä P1 Premium- että P2-alueelta pääsee muutamassa minuutissa kuivin jaloin hissillä suoraan terminaaliin. Pysäköinti tulee entistäkin lähemmäs lähtöporttia, kertoo lentoaseman maaliikenteen kehittämisestä vastaava johtaja Jukka Isomäki lentoasemayhtiö Finaviasta.

Uudessa pysäköintihallissa on huomioitu kattavasti sähköautoilijat. P2-alueelta on varattu kokonainen kerros sähköautoille. Sähkölatauspaikkoja on myös P1 Premium-alueella. Finavian P3 Premium- ja P5-parkkihalleissa on myös latauspaikkoja sähköautoille.

P1 Premiumissa ja P2:ssa sähköautot latautuvat sähköllä, jota saadaan uuden pysäköintitalon kylkeen asennetuista liki 700 aurinkopaneelista. P1 Premium-alueen ensimmäinen kerros lämmitetään terminaali 2:n uudisosasta talteen otettavalla lämmöllä.

─ Uusiutuvan energian käyttö on avainasemassa, kun vähennämme lentoaseman toiminnasta syntyvää hiilikuormaa. Korkealaatuinen pysäköintitalo on rakennettu vastaamaan asiakkaiden kaikkiin tarpeisiin. Pyrimme asioinnin helppouteen ja sujuvuuteen. Mukava matka alkaa jo pysäköintihallista, Isomäki sanoo.

Helppoa asiointia

– Siirrymme liputtomaan pysäköintijärjestelmään uudessa pysäköintihallissa. Sisään ja ulos ajaessa ei tarvitse enää kurotella auton ikkunasta, sillä puomi aukeaa rekisterikilven tunnistuksen perusteella automaattisesti. Parkkipaikan voi varata ennakkoon kaikkiin pysäköintitaloihin. Uuden pysäköintihallin ennakkovaraus aukeaa 19. marraskuuta.

Uudessa hallissa on entistäkin sujuvampi suunnistaa. Kerrokset on värikoodattu ja niiden opasteissa seikkailevat Pohjolan metsäneläimet, mikä helpottaa muistamista. Ainoa poikkeus on sähköautoille varattu kerros, jonka opasteessa on auto. Uusissa pysäköintihalleissa parkkiruudut ovat aiempia leveämpiä, ja auto löytyy helposti Find my car -palvelulla.

Pikaparkki matkustajien noutamiseen tulee uuden pysäköintihallin eteen terminaali 2:n edustalle. Tämän lisäksi matkustajien saattopaikka sijaitsee joulukuun alusta alkaen terminaali 2:n uuden pääsisäänkäynnin edessä, joten lähtevien matkustajien tuominen on sujuvaa myös siihen.

P1 Premium- ja P2-parkkialueilla sekä uudessa pikaparkissa voi maksaa mobiilisti Moovy-sovelluksella. Maksaminen on mahdollista myös ennakkovarauksen yhteydessä verkossa tai maksupäätteellä hallissa. Puomit kohoavat rekisterinumeron tunnistettuaan.