Helsinki-Vantaan uusi Aukio pysähdyttää vaikuttavuudellaan

Helsinki-Vantaalla on käynnissä lentoaseman koko historian mittavin laajennushanke. Tulevaisuudessa Helsinki-Vantaa pystyy palvelemaan 30 miljoonaa matkustajaa. Talotekniikan palvelutalo Assemblin on mukana laajennuksessa ilmanvaihto-osaamisellaan Aukio-kokonaisuudessa.

Helmikuussa 2019 Aukio (työnimeltään Plaza) avaa ovensa kävijöilleen. Aukio on täysin uusi kokonaisuus, minkä ympärille sijoittuu muun muassa vaihtomatkustajien turvatarkastus, ravintoloita ja myymälöitä sekä muita elämyksellisiä palveluita. Aukio on kokoluokaltaan 25 000 neliömetriä, missä sijaitsee myös uusi 1 300 neliömetrin kokoinen tapahtuma-aukio. Aukion kautta on myös kulkuyhteys eteläsiipeen saapuville matkustajille. Koko mittavan laajennushankkeen ajan lähtökohtana on ollut säilyttää lyhyet vaihtoajat ja innovatiiviset palvelut. Finavia kertoo, että laajennukset toteutetaan one roof-konseptin mukaisesti, jolloin pystytään savuttamaan halutut tavoitteet vaikka matkustajamäärät kasvavat.

Ilmanvaihdon merkitys kasvavissa asiakasmäärissä

Assemblin on mukana Aukiossa toteuttamalla kohteen IV-urakan. Aukioon toteutetun ilmanvaihtojärjestelmän tehtävänä on ylläpitää kohteen hyvää sisäilmaa. Lentokentällä ihmismäärät ovat suuria ja matkustajamäärät vaihtelevat päivittäin, jonka vuoksi yksi tärkeimmistä viihtyvyystekijöistä on toimiva ilmavaihto.

- Tähän kohteeseen on asennettu valtavat IV-laitteistot, jotka poistavat ilmasta sisäilman epäpuhtauksia sekä tuovat riittävästi raitisilmaa hengitettäväksi, kertoo Assemblinin projektipäällikkö Jari Larm.

Larm on ollut mukana kohteessa alusta alkaen ja nyt kohteessa loppu häämöttää.

- Olemme työskennelleet Aukion parissa nyt vuoden päivät ja tällä hetkellä kohde on viimeistelty töitä vaille valmis.

Larm kertoo, että kohde on edennyt nopeasti ja parasta on ollut hyvä tekemisen meininki muun muassa pääurakoitsija YIT:n kanssa.

- Tätä kohdetta on rakennettu yhdessä. Aukio on suorastaan vaikuttava kokonaisuus, mistä löytyy vaikuttavia ratkaisuja, kertoo Larm.

Työskentely-ympäristönä lentokenttä on erittäin haastava, koska työmaalla on erittäin tiukat rajoitukset ja erityismääräykset turvallisuusasioissa. Larm kertoo, että suurimpia haasteita asennuksissa on ollut korkeisiin tiloihin asennetut ilmastointijärjestelmät, koska korkeimmillaan asentajat ovat hiponeet melkein 14 metrin korkeuksissa.

Avattuaan ovensa, Aukiosta muodostuu kaukolentojen laajennuksen sydän, mikä pysähdyttää kulkijan katsomaan ja ihastelemaan tätä näyttävää kokonaisuutta.