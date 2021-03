Helsinki vuokraa Kumpulan kampukselta tilat luonnontiedelukiolle

Helsinki tukee kulttuuri- ja liikunta-alan palautumista ja henkilöstön virkistäytymistä kertaluontoisella henkilöstöedulla 17.3.2021 10:00:03 EET | Tiedote

Helsingin kaupunki on hankkimassa koko henkilöstölleen kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Kyseessä on kertaluonteinen etu, jonka henkilöstö voi käyttää virkistymiseen koronatilanteen jälleen salliessa kulttuuri- ja liikuntasektorin palveluiden parissa. Hankinnan arvo kaupungille on yhteensä noin 7,6 miljoonaa euroa ja edun arvo on työntekijälle enintään 200 euroa.