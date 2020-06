Helsinkiin maailmanluokan viinibaari – Murun viinibaari avataan Lönnrotinkadulle

Ravintola Murun sommelierin Samuil Angelovin pitkäaikainen haave toteutuu, kun osoitteeseen Lönnrotinkatu 14 avautuu Murun viinibaari.

Samassa osoitteessa nautittiin laadukkaista kuplista vuoden 2019 lopulla pop up -samppanjabaarin muodossa. Tilaa on remontoitu kevään aikana ja laatuviinien ystäviä ilostuttanut konsepti saa nyt jatkoa uudessa muodossa, kun Murun viinibaari avataan kesäkaudelle 2020.

”Ajatus viinibaarin perustamisen taustalla on ollut yksinkertainen: haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaita viinejä mukavassa ympäristössä”, kiteyttää Murun ja Pastiksen ravintolatoimenjohtaja Saara Alander.

”Meillä on Murun puolella olemassa syvällinen sommelier-tietotaito, josta pääsemme ammentamaan myös Murun viinibaarissa. Pystymme järjestämään asiakkaillemme erilaisia tapahtumia, kuten tastingeja, tämän asiantuntijuuden ansioista”, Alander kertoo.

Murun viinibaari on auki keskiviikosta lauantaihin ja jokaiselle päivälle on varattu oma teema. Keskiviikkoisin järjestetään viinivisa, joka muistuttaa perinteistä pubivisaa. Kymmenen viikon aikana eniten voittoja kahminut joukkue palkitaan yksityisellä viinitastingilla. Torstaisin tunnelmoidaan pop up -samppanjabaarin hengessä, jolloin tehdään spesiaaliaukaisuja. Näin asiakkaat pääsevät tutustumaan hieman harvinaisempiin samppanjoihin, jotka eivät ole muuten lasimyynnissä. Näitä erikoisuuksia pääsee maistelemaan neljän senttilitran lasillisesta ylöspäin. Perjantaipulloksi valikoidaan jokin harvinainen punaviini ja lauantaisin on luvassa lauantai-tasting, jossa tutustutaan viikoittain vaihtuviin viineihin sommelierin opastuksella.

Murun viinibaarista löytyy viinejä jokaiselle kukkarolle ja erilaisille viinin nautiskelijoille. Valikoimassa on hyviä perusviinejä, mutta löytöjä myös valikoivaan makuun. Murun sommelierien Samuil Angelovin, Taneli Lehtosen ja Jenni Räisäsen pieteetillä rakennettu, persoonallisten tuottajien laatuviineillä täytetty viinikellari sijaitsee aivan nurkan takana ja on luonnollisesti myös viinibaarin käytettävissä. Muru on palkittu useana vuonna Wine Spectatorin Best of Award of Excellence -tunnustuksella ja Murun 700 viinin valikoima tekee täten Murun viinibaarista yhden Pohjois-Euroopan laajimman valikoiman omaavista viinibaareista. Sara Tuomi-Mattila aloittaa Murun viinibaarin omana sommelierina.

Laadukkaiden viinien lisäksi on päivittäin tarjolla vaihteleva valikoima leikkeleitä ja juustoja, joita voi nauttia pikkusuolaisena suupalana viinin kanssa. Lisäksi viinilasin kylkeen voi tilata päivän purkin, johon on poimittu päivän parhaat kylmät naposteltavat.