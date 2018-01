Helsinkiin merellinen julkisen taiteen biennaali vuonna 2020

Helsinkiin perustetaan rannoille ja saariin levittäytyvä nykytaiteen biennaali. Ensimmäinen nykytaiteen suurtapahtuma pidetään vuonna 2020. Asiasta päätti Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta kokouksessaan 16.1.

Biennaalin perustaminen on osa Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 vuosisuunnitelmaa.



– ”Helsingin saaret, vesialueet ja rannat ovat ainutlaatuinen kokonaisuus ja kaikkien saavutettavissa. Biennaalissa tarjotaan nähtävää myös matkailijoille”, perustelee hanketta kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan johtaja Tommi Laitio. – ”Samaan meren ja rantojen saavutettavuuden parantamiseen liittyvät venesatamien- ja vesiliikennelaitureiden vaiheittainen uusiminen sekä väylien ja satamaolosuhteiden parantaminen”.



Merellisen teeman lisäksi toimiala tulee kiinnittämään kuluvana vuonna huomiota erityisesti tapahtumien järjestämiseen, hyvinvointiin ja liikkumiseen sekä nuorten hyvinvointiin ja vaikuttamismahdollisuuksiin.



– ”Tavoitteena on tehdä Helsingistä kaupunki, jossa on aina syitä lähteä liikkeelle kokemaan jotain uutta yhdessä. Tuotamme itse korkeatasoisia sisältöjä ja luomme mahdollisuuksia siihen muille, Laitio luettelee. – ” Haluamme myös, että Helsinki on kaupunki, jossa nuorten ääni kuuluu, yhtäkään lasta ja nuorta ei jätetä yksin ja kaikilla on jokin harrastus”.



Kulttuurivisiotyöryhmälle kyllä, Lenininpuiston uudelleennimeämiselle ei



Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 vuosisuunnitelman lisäksi kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta käsitteli muun muassa kaupunginvaltuutettu Jörn Donnerin ehdotusta kulttuurivisiotyöryhmän perustamisesta ja Lenininpuiston uudelleennimeämistä.



Donnerin ehdotuksen mukaisesti kaupunki alkaa selvittää mahdollisuutta perustaa laaja-alainen, kulttuuriin liittyvää visiointityötä tekevä työryhmä. Työryhmän tavoitteena on luoda kaupunkiin monimuotoiseen kulttuurin tekemiseen ja tuottamiseen innostava ilmapiiri seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannattanut Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloitetta Alppiharjussa sijaitsevan Lenininpuiston nimen muuttamisesta Ukko-Pekan puistoksi. Päätös syntyi äänin 5-5, jolloin puheenjohtajan kanta ratkaisi asian. Lautakunnan äänestyspäätös perustuu muun muassa nimistötoimikunnan lausuntoon, jonka mukaan vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei muuttamiseen ole pakottavaa tarvetta. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 16.1. kokouksen päätöstiedote on luettavissa kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin verkkosivuilla.