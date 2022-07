Helsinkiin uusi kesätapahtuma - I Was Here festivaalin tähtinä laadukas ruoka ja juoma.

I WAS HERE festivaali Helsingin Suvilahdessa lunastaa tulevana kesänä paikkansa stadin tyylikkäimpänä kesätapahtumana, joka tarjoilee elämyksiä kaikille aisteille – laatu edellä. I WAS HERE –festivaalilla päärooleissa ovat maailmanluokan drinkit ja viinit, mieletön ruoka ajankohtaisimmilta ravintoloilta ja kuumimmat eturivin artistit.

Tapahtuman juomatarjonnasta vastaavat mm. Sörnäisten tyylikäs tulokas, The Firm, legendaarinen Marskin baari ja Peaky Basterd & Co suoraan Helsingin Katajanokalta. Maahantuojista mm. Edrington, Pernod ja Beverage Partners Finland esittelevät mielenkiintoisimpia uutuuksiaan ja lippulaivatuotteitaan. Meillä pääset osallistumaan ja fiilistelemään juomakulttuuria aivan uudella tavalla: Ota haltuun trendikkäimpien cocktailien valmistus ohjatuissa workhopeissa tai nauti huikeiden cocktailbaarien sinulle loihtimista juomista. Valikoimissa luonnollisesti cocktailit, alkoholittomat juomasekoitukset ja kaikki siltä väliltä! Natuviiniuutuksien ja tyylikkäimpien viiniklassikoiden saloihin pääset tutustumaan asiantuntijoiden vetämissä viinimaisteluissa. I WAS HERE –festareille viinivalikoimansa tuovat laajan portfolion Soil Wine Group ja luonnonmukaisiin viineihin keskittyvä Bioviini.

I WAS HERE tarjoilee kävijöilleen astetta tyylikkäämpää festarisafkaa. Ruuasta vastaavat mm. Dani Hännisen luotsaama Wellamo, keväällä avattu, tulesta ammentava Brasa, sekä suurella intohimolla street foodiin suhtautuva Boneless.

Kolmannen komponentin I WAS HERE –festivaalilla muodostavat eturivin artistit: Kube, Pihlaja, Yeboyah, Ege Zulu ja Aavikko. Festari stadin kesässä - kaikille aisteille - laatu edellä!

I WAS HERE - festari stadin kesässä.

Info

I WAS HERE –festivaali

22.-23.7. 2022, Helsingin Suvilahdessa

Liput myynnissä: iwashere.fi

25 € yksi päivä

40 € molemmat päivät

Aukioloajat

Perjantai 15-22

Lauantai 14-22

Lisätiedot ja media:

Jeremias Sarvela

Half and Half Events

jere@halfnhalfevents.com

+358403571145

---

KUTSU MEDIATILAISUUTEEN 22.7 klo 14-15

Tervetuloa I Was Here festivaalien mediatapahtumaan, joka järjestetään perjantaina 22.7.2022 klo 14.00-15.00. Sinulla on halutessasi oikeus osallistua myös mediatapahtuman workshopeihin, oppimaan vaikkapa ruokahävikin hyödyntämisestä omien cocktailien teossa. Hyvien bileiden lisäksi IWH tarjoaa kattavan kokonaisuuden cocktailien ja alkoholittomien juomasekoitusten trendeistä, kulttuurista sekä suunnasta Suomessa ja maailmalla. Tarjolla myös iso kattaus alkoholittiomia cocktaileja.

Ilmoittaudu täällä