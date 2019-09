Helsinkiin uusi lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelu - 09 3101 54 54

Tukihenkilöksi lapselle tai nuorelle? 29.8.2019 11:55:05 EEST | Tiedote

Helsingin lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta järjestää kiinnostuneille infotilaisuuden tiistaina 10.9. klo 17–18.30 Kallion perhekeskuksen ala-aulassa, osoitteessa Toinen Linja 4 C Olisiko sinusta tukihenkilöksi? Tarjoamme mahdollisuuden, joka ilahduttaa itsesi lisäksi myös tukihenkilöä toivovaa lasta tai nuorta. Lupautumalla turvalliseksi aikuiseksi voit olla mukana luomassa ikimuistoisia hetkiä. Helsingin kaupunki on järjestänyt tukihenkilötoimintaa vuosikymmenien ajan. Tukihenkilötoiminta on tärkeä ja arvostettu vapaaehtoistoiminta. Ryhtymällä tukihenkilöksi saat kulkea lapsen tai nuoren rinnalla ja mahdollistaa iloa hänen arkeensa tarjoten hänelle samalla turvallisen aikuisen läsnäoloa. Tukihenkilöt tapaavat tuettaviaan noin kahdesti kuukaudessa. Sinun ei tarvitse osata mitään erityistä – riittää että olet oma itsesi. Toimintaan voivat lähteä mukaan avarakatseiset aikuiset, joilla on tasapainoinen elämäntilanne ja oma elämänhallinta kunnossa. Toimintaan mukaan haluaville järjest