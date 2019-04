Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.4. Vallilan raitioliikenne-, katu- ja puistoalueen asemakaavan sekä Kumpulan puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden raitiotieyhteyden Kalasataman ja Pasilan välille. Valtuusto hyväksyi myös suunnitelman Finlandia-talon laajaan tekniseen ja toiminnalliseen perusparannukseen, jonka on tarkoitus alkaa vuonna 2022.

Kyselytunnin aiheina liikkuminen sekä paperittomien työntekijöiden hyväksikäyttö

Kaupunginvaltuuston kokouksessa pidettiin kyselytunti, jossa käsiteltiin kahta kysymystä: valtuutettu Otto Meren kysymystä liikunnan edistämisestä ja valtuutettu Heidi Aholan kysymystä uusien paperittomien työperäisestä hyväksikäytöstä. Otto Meren kysymykseen vastasi kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar. Heidi Aholan kysymykseen vastasi pormestari Jan Vapaavuori.

Helsinkiin uusi ratikkalinja Kalasataman ja Pasilan välille

- rinnalle myös pyörätie

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Vallilan raitioliikenne-, katu- ja puistoalueen asemakaavan sekä Kumpulan puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa raitiotieyhteyden Kalasataman ja Pasilan välille.

Asemakaava koskee Vallilanlaakson käytöstä poistunutta junarata-aluetta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen uintikeskuksen korttelialueeseen rajautuvaa puiston reunaa. Kaava mahdollistaa poikittaisen raideyhteyden Kalasataman ja Pasilan välille sekä säteittäisten runkoyhteyksien toteuttamisen. Uusi raitiotie muodostaa myös uuden joukkoliikenneyhteyden Kumpulan kampuksen alueelta ja Arabianrannan eteläosista Pasilaan.

Yhteys toteutetaan raitioliikenteelle soveltuvana nurmiratana, jolla ei sallita moottoriajoneuvoliikennettä. Uusi ratikkareitti on linjattu niin, että se sopeutuu puistoympäristöön ja haittaa mahdollisimman vähän puistoalueen muuta käyttöä.

Pyöräliikenteen laatukäytävä, baana, on sijoitettu suunnitelmassa raitiotien rinnalle. Kun pyöräliikenne siirretään baanalle, puiston turvallisuus ja käyttömahdollisuudet paranevat.

Kalasataman raitioteiden kokonaiskustannusarvio on 79,3 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannuksesta raitiotiejärjestelmän osuus on 56 miljoonaa euroa ja katurakentamisen kustannukset 23,5 miljoonaa. Pyöräliikenteen baanayhteyden erillinen kustannusarvio on 3,5 milj. euroa.

Finlandia-talo laajaan peruskorjaukseen vuonna 2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Finlandia-taloon laajan teknisen ja toiminnallisen perusparannuksen suunnitelman. Finlandia-talossa uusitaan muun muassa talotekniset järjestelmät, parannetaan energiataloutta ja esteettömyyttä sekä uusitaan julkisivu. Uudistuksessa toteutetaan myös maanalainen laajennus teknisille- ja tukitiloille.

Talon sisätiloihin tehdään toiminnan kehittämiseksi ja sujuvoittamiseksi tilamuutoksia sekä kunnostetaan ja uusitaan pintoja, sisäverhouksia ja kalusteita. Hankkeessa uusitaan lisäksi julkisivut ja vesikatot lämmöneristeineen sekä korjataan ikkunoita, ulko-ovia, kosteusvaurioituneita rakenteita ja poistetaan haitta-aineita.

Ulkoseinissä uusitaan julkisivulaatat, kiinnitykset ja lämmöneristeet. Julkisivun uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota materiaalin kestävyyteen. Ulkoseinän materiaalivalinta tehdään julkisivumateriaalin tutkimushankkeesta saatavien tulosten pohjalta vuoden 2020 alkupuolella. Julkisivun uudistuksen kustannukset sisältyvät hankesuunnitelman kustannuksiin.

Hankkeen kokonaiskustannus on yhteensä noin 119 miljoonaa euroa. Julkisivuremontin osuus on tästä noin 12% eli noin 14 miljoonaa. Julkisivumateriaalien osuus on noin 7 miljoonaa.

Perusparannustyöt on tarkoitus aloittaa helmikuussa 2022 ja suunniteltu valmistuminen on kesäkuussa 2024.

Finlandia-talolla on merkittävä, myönteinen taloudellinen vaikutus Helsingille, koska Helsinki lukeutuu maailman 20 suosituimman kaupungin joukkoon kansainvälisten konferenssien pitopaikkana. Kongressivieras jättää Helsinkiin keskimäärin 2000 euroa vierailunsa aikana. Menestyminen kongressikaupunkina on Helsingille lisäksi tärkeä imagotekijä.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä Finlandia-talo Oy:n yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina muun muassa museoviraston, Alvar Aalto -säätiön sekä kaupunkiympäristön toimialan edustajia.

