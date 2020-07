Helsinkiläinen ruisviski palkittiin Saksassa parhaana kansainvälisenä viskinä

Suomalainen The Helsinki Distilling Company on voittanut Helsingissä tislatulle ruisviskilleen kultaa arvostetussa Meininger's International Spirits -kilpailussa Saksassa. Kansainväliset viskit -kategorian voitto on helsinkiläistislaamolle tärkeä apu Saksan kilpaillulla alkoholimarkkinalla menestymiseen. Toinenkin suomalainen käsityötislaamo saavutti kilpailussa menestystä, kun Pyynikin Distilling Company voitti kategoriansa ginillään. Myös Altian Koskenkorva Vodka palkittiin.

Meininger’s International Spirits Award on kansainvälinen, väkeviä alkoholijuomia, likööreitä, hedelmäviinejä ja sekoitejuomia arvottava kilpailu. ISW-kilpailun järjestävä Meininger Verlag on vuonna 1903 perustettu saksalainen viini- ja juomajulkaisuihin erikoistunut kustantamo, joka jo 1900-luvun alussa ryhtyi julkaisemaan viikoittaista viineihin erikoistunutta Das Weinblatt -lehteä. Nyt 17. kerran järjestetyn ISW-kilpailun tuomaristo koostui yli 50:stä kansainvälisestä alkoholialan ammattilaisesta. He arvioivat kisaan osallistuneet juomat Saksan Neustadissa kesäkuun lopussa. Palkinnot jaettiin 8. heinäkuuta virtuaalisessa palkintogaalassa.

Kisan parhaana kansainvälisenä viskinä palkittu Helsinki Whiskey release #14, Rum Cask Finish Rye Malt on kotimainen premium-luokan ruisviski.

”Nyt voittanut viski edustaa 14. pullotuseräämme ja siinä on mallastetun rukiin lisäksi hieman ohramallasta pehmentämässä ja tasapainottamassa ruisviskin mausteisuutta. Kypsytimme tislettä ensin uusissa 200 litran amerikkalaisissa tammitynnyreissä ja viimeistelykypsytys tehtiin vanhoissa, Jamaikalta ja Guyanasta peräisin olevista rommitynnyreissä. Viimeistely antoi juomalle sen ominaisen, nyt myös upeasti palkitun makunsa. Suutuntuma on runsas ja viskin aromeissa on vaniljaa, aprikoosia, karamellia, lakritsaa ja kaakaota”, kuvailee luomustaan Master Blender Kai Kilpinen.

Menestys Saksan arvostetuimmassa kilpailussa on The Helsinki Distilling Companyn vientiponnisteluissa tärkeä erävoitto.

”Saksa on meille suuri ja tärkeä vientimarkkina, joten voitto juuri tässä arvostetussa kilpailussa on tislaamollemme ehdottomasti kova juttu. Olen iloinen myös muiden suomalaisten alan toimijoiden menestyksestä kilpailussa. Kilpailumenestys vankentaa suomalaisen osaamisen arvostusta ja tuo meille tärkeää huomiota käsityötislauksen taitajina”, kertoo The Helsinki Distilling Companyn toimitusjohtaja ja tislaajamestari Mikko Mykkänen.

Vuonna 2013 perustettu The Helsinki Distilling Company on ensimmäinen ja ainoa tislaamo Helsingissä sataan vuoteen. Se tunnetaan ennen kaikkea luovana ja tuotteiden korkeaan laatuun keskittyvänä pientislaamona, jonka kaikki tuotteet valmistetaan käsin Helsingin Kalasataman Teurastamolla sijaitsevalla tislaamolla. Yhtiön luovuudesta todistaa myös tislaajamestari Mikko Mykkäselle myönnetty Outstanding Innovation -palkinto Euroopan innovatiivisimpana tislaajana.