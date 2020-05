Helsinkiläinen taksikimppa hakee kasvua laajentamalla henkilökuljetuksista asiointipalveluihin

Mr. Taxi Oy:n ja Cabing Oy:n muodostama taksikimppa lupaa hoitaa asiakkaan puolesta tavaranoudot muutaman tunnin sisällä tilauksesta. RollyExpress-palvelun avulla haetaan isolle taksialan yhtiölle entistä laajempaa palveluvalikoimaa.

Tammikuussa muodostettu pääkaupunkiseudulla toimiva taksikimppa laajentaa palvelutarjontaansa henkilökuljetuksista asiointipalveluihin. Yli sadan auton henkilökuljetusyhtiö hakee uudella konseptilla vahvaa kasvua. ”Taksikimppamme on toiminut nyt muutaman kuukauden ajan ja kehitämme määrätietoisesti palvelutarjontaamme. Nyt julkistettava RollyExpress-palvelumme hoitaa asiakkaan puolesta hänen tilauksensa tai ostokset siten, ettei asiakkaan tarvitse liikkua kotoaan”, kertoo taksikimppayhtiön johtaja Ville Alanen.

Ville Alanen myöntää, että yritys siirtyy nyt erittäin kilpaillulle tavarakuljetusmarkkinalle. ”Kova kilpailu ei ole meille mitään uutta, olemmehan toimineet jo pitkään kilpaillulla henkilökuljetusalalla. RollyExpress ei ole perinteinen lähettiyritys, vaan pikemminkin panostaa helppokäyttöiseen ja nopeasykkeiseen palveluun, jossa noudamme asiakkaan tilaukset esimerkiksi postista muutamassa tunnissa ja tuomme ne hänelle kotiin.”

Palvelun tilaus toimii RollyExpress-verkkosivujen kautta ja yritys lupaa tuoda asiakkaalle noudettavat tuotteet kuuden tunnin aikaikkunan sisällä. Palvelu käynnistyy toukokuun toisella viikolla yhtiön omin noin 100 auton voimin ja laajenee ulkopuolisiin kuljetusalan palveluntarjoajiin loppuvuoden aikana. ”Haluamme ensin itse testata palvelua omilla autoilla ja kuljettajilla, mutta keskustelemme jatkuvasti muiden alan yhteistyökumppaneiden kanssa laajentaaksemme palvelua valtakunnalliseksi. Keräämme palautetta kesän ja syksyn ajan ja olemme valmiina lanseeraamaan palvelun koko Suomessa ensi vuoden alusta lähtien.”

Tammikuussa toimintansa yhdistäneen taksikimpan takaa löytyy kaksi pääkaupunkiseudulla pitkään toiminutta taksiyhtiötä, Mr. Taxi Oy ja Cabing Oy. Kimppakonseptissa molemmat yrittäjät ovat jääneet uuden kokonaisuuden vastuurooleihin ja enemmistöomistajiksi, jolloin kokonaisuus säilyttää yrittäjävetoisuuden ja kasvollisen toimijan piirteet. RollyExpress on ensimmäinen taksikimpan markkinoille ideoimista uusista palveluista. Tavoitteenaan kolminkertaistaa yrityksen liikevaihto viidessä vuodessa yritys aikoo julkistaa tulevaisuudessa muitakin yhteistyö- ja palvelukonsepteja. Pandemia vauhditti palvelun RollyExpressin aloitusta. ”Pandemia luonnollisesti on vaikuttanut meidän tilauskantaamme merkittävästi. Tavoitteenamme on kuitenkin ollut heti kimpan alusta lähtien tarjota monipuolisia kuljetuspalveluja ja tehdä rohkeasti uusia avauksia alalle. Se on luonteva polku, kun haemme vahvaa kasvua”, kertoo Alanen.