Helsinkiläisen funkkishotelli Vaakunan huoneuudistus on valmis: Näköalasviitit ja yli 250 huonetta raikastuivat tyylillä

Helsingin keskeisimmällä paikalla sijaitsevan Original Sokos Hotel Vaakunan huoneuudistus on valmistunut. Runsaan vuoden kestäneessä urakassa uudistettiin hotellin kaikki 270 hotellihuonetta sekä kerrosaulat. Olympiavuonna 1952 avautunut funkkishotelli tarjoaa vieraille hienot Helsinki-näkymät niin kokous- ja ravintolatiloista kuin suurimmasta osasta hotellihuoneita.

Hotelli Vaakuna on maailmallakin tunnetun funkkisarkkitehti Erkki Huttusen taidonnäyte ja arkkitehdin päätyö Helsingissä. Vain valaistussuunnittelun hän uskoi aikanaan hyvälle ystävälleen Paavo Tynellille. ”Meille oli tärkeää, että talon alkuperäinen muotokieli sekä talossa olevat 1950-luvun designkalusteet säilytetään uudistuksessa. Myös hotellista avautuvia upeita Helsinki-näköaloja haluttiin korostaa”, kertoo hotellinjohtaja Satu Näsärö.

Lopputulos on onnistunut yhdistelmä funkkista, 1950-luvun designia ja värimaailmaa sekä valoa ja raikkaan moderneja ratkaisuja. Hotellin historiaa on tuotu esiin muun muassa lennättämällä hotelliaulasta tutut rauhankyyhkyt hotellihuoneiden seinille. Erkki Huttusen suunnittelemiin nojatuoleihin on mukava istahtaa ihailemaan muun muassa Tynellin valaisimia, jotka valaisevat edelleen niin julkisia tiloja kuin ylimmän kerroksen hotellihuoneita.

Uniikit Helsinki-näkymät

Original Sokos Hotel Vaakunan ainutlaatuisuus on sen tiloista neljään ilmansuuntaan avautuvat Helsinki-maisemat, joita voi ihastella heti herätessä vuoteesta käsin. Ylimmän kerroksen 46 huoneessa hotellivierailusta voi nauttia omalta, kalustetulta näköalaparvekkeelta.

Hienoimmat puitteet tarjoavat talon sviitit, joista osassa on parveke, osassa oma sauna. Friends & Family -teemaisiin sviitteihin majoittuu jopa 7 henkilöä ja ne tarjoavat hienostuneet puitteet vaikka pienille perhejuhlille. Olo- ja makuuhuoneesta koostuvassa Business & Romance -sviitissä järjestyvät niin tyylikkäät kokoukset kuin romanttiset hääyöt.

Ylellisestä 80-neliöisestä Vaakuna-sviitistä avautuvat hienot näkymät Eduskuntatalon ja Töölönlahden suuntaan. Huoneistossa on makuuhuone pukeutumishuoneineen, olohuone sohva- ja ruokailuryhmineen sekä oma sauna. Tämä upea sviitti keskeisellä sijainnilla sopii hyvin myös kokouksiin ja juhlavastaanottoihin.

Aikaa kestävä funkistyyli

”Muutin Helsinkiin Rovaniemeltä, jossa työskentelin toisessa funkishotellissa. Vaakunaan tullessani tilamuotoilu tuntui heti tutulta”, hotellinjohtaja Satu Näsärö kertoo. ”Tällä talolla, kuten kaikilla funkisrakennuksilla, on aikaa kestävä muotokieli. En jaksa olla ihastelematta tilojen selkeyttä ja toimivuutta. Esimerkiksi hotellikäytävien eleettömyys rauhoittaa mielen kuin huomaamatta ja kaarevat muodot tuovat lempeyttä hotellikokemukseen”, Näsärö huokaisee tyytyväisenä.

”Kun saamme kesään 2019 mennessä vielä hotelliaulan uudistettua, on vieraillemme tarjolla uniikki ja tasapainoinen yhdistelmä modernia muotovaliota ja alkuperäistä funkkismiljöötä, jossa voi kokea monta erilaista hotelli- ja Helsinki-tunnelmaa. Ja tarjoaahan ravintola Loisteen alkuperäismiljöö Tynellin valaisimineen unohtumattoman illalliselämyksen huikeiden näköalojen kera.”

Original Sokos Hotel Vaakunan sisustussuunnittelusta vastasi Sisustusarkkitehdit Fyra Oy. Urakan toteutti Rakennustoimisto Insinöörilinja Oy. Original Sokos Hotel Vaakunan liiketoiminnoista vastaa SOK:n matkailu- ja ravitsemisliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö Sokotel Oy.

Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, Helsinki

270 huonetta, suurin osa Helsinki-näköalalla

Ravintola Loiste, tilausravintola Kaarre, Terassi upealla Helsinki-näköalalla

8 kokoustilaa, näköalasauna omalla terassilla

82-neliöinen saunallinen Vaakuna Suite

69-neliöinen Sauna Suite omalla parvekkeella

10 näköalasviittiä

46 parvekkeellista huonetta

suora sisäänkäynti Sokoksen tavarataloon

Uudistukseen käytettiin

runsas vuosi

242 restauroitua Erkki Huttusen nojatuolia

500 Vaakuna-aiheista sisustustyynyä

270 kyyhkyaiheista kipsireliefiä, alkuperäisten reliefien kopioita

20 marmoripöytää

Hotelliklassikko kaupungin sydämessä

Olympiavuonna 1952 avautunut Original Sokos Hotel Vaakuna sijaitsee kaupungin keskeisimmällä paikalla Helsingin rautatieaseman vierellä. Suurimmasta osaa hotellihuoneista sekä ylimmän kerroksen ravintoloista ja näköalakabineteista avautuvat upeat panoraamanäkymät yli Helsingin. Talon suunnitelleen arkkitehti Erkki Huttusen kädenjälki ja 50-luvun kaunis muotokieli luovat funkkishotelli Vaakunaan sen uniikin hengen ja tunnelman.

Erkki Huttunen (1901–1956)

Arkkitehti Erkki Huttunen on suunnitellut huomattavan määrän julkisia ja yksityisiä rakennuksia eri puolille Suomea. Hänen parhaiten tunnettuja töitään ovat useat SOK:n funktionalistiset konttori- ja varastorakennukset, Kotkan kaupungintalo, Rauman suojeluskuntatalo sekä Nakkilan kirkko. Huttusen päätyö Helsingissä on Sokos–Vaakunan rakennus. Vuonna 1937 Huttunen sai Pariisin maailmannäyttelyn arkkitehtuurin kultamitalin.

Paavo Tynell (1890–1973)

Suomalainen valaisinmuotoilija, jonka tunnetuimpia töitä ovat Helsingin Lasipalatsin sekä YK:n pääsihteerin työhuoneen valaistuksen toteutus. Tynell tunnetaan ehkä parhaiten sotien jälkeen syntyneistä messinkivalaisimistaan. Sarjavalmisteisten valaisinten lisäksi Tynell on suunnitellut muun muassa Eduskuntatalon valaisimet. Paavo Tynellin valaisimet ovat edelleen suosittuja ja niiden hinnat ovat huutokaupoissa korkealla.