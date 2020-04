Helsinkiläisen ravintolan verkkokaupassa voi tarjota lounaan sitä tarvitsevalle – eikä se maksa senttiäkään ylimääräistä lahjoittajalle

Kun salaattiravintolaketju Pupulla huomattiin, että Apuna ry:n ruoka-avustusten kautta on ollut mahdollista toimittaa huhtikuun aikana vähävaraisille lapsiperheille värikkäitä ja vitamiinipitoisia salaatteja sekä ravintorikkaita smoothieita, syntyi ajatus laajentaa avustustoimintaa.

”Ravintolat ovat nyt tiukassa paikassa, mutta näyttäisi siltä, että meidän asiakkaamme eivät ole unohtaneet meitä. Siksi meillä on aivan erityinen mahdollisuus tehdä jotakin hyvää vähävaraisille lapsiperheille asiakkaidemme kanssa tänä vaikeana aikana Apuna ry:n kaltaisen toimijan kanssa”, kertoo ideasta Pupun toimitusjohtaja Simo Hurme.



Tästä maanantaista lähtien jokainen, joka ostaa Pupun verkkokaupasta, lahjoittaa automaattisesti samanlaiset ostokset Apuna ry:n kautta jollekin sitä tarvitsevalle. Perinteinen OSTA 2, MAKSA 1 -tarjous on käännetty niin, että kun asiakas ostaa esimerkiksi lounassalaatin itselleen, tarjoaa hän samalla tuntemattomalle avunsaajalle lounaan. Verkkokauppa myy Pupun salaatteja ja Bär Barin smoothieita sekä smoothiekulhoja.



Apuna ry:ltä annetaan positiivista palautetta Pupun ja Bär Barin ruokalähetyksistä. Heidi Jaari, yksi Apuna ry:n perustajista, kuvailee avustuksia vastaanottaneiden vähävaraisten lapsiperheiden kokeneen salaatti- ja smoothietoimitukset eräänlaiseksi arjen luksukseksi. Lähetykset ovat päätyneet perheille, jotka kamppailevat saadakseen ruokaa pöytään ja pyörittääkseen omia töitä, lasten kouluja ja perheen aktiviteetteja.



Tänään käynnistyvä kampanja lanseerattiin tietoisesti juuri vapun alla ja lahjoitusten määrää odotetaan suureksi, kun kanta-asiakkaat tilaavat vapuksi tarjottavaa perheelle. Vaikka vappupiknikit tunnetussa muodossaan ovat kiellettyjä, on virtuaalivapun ympärillä huomattavissa Pupun verkkokaupassa positiivista pöhinää. Samalla huomioitiin, miten juuri juhlapyhinä vähävaraisuus korostuu monesti ja luotiin mahdollisuus tarjota apua sinne, missä sitä tarvitaan.



Hyväntekeväisyyskampanja on voimassa 11.5. asti Pupun verkkokaupassa osoitteessa:

https://saladtruck.pupu.fi