Helsinkiläiset ovat siivonneet talkoovoimin puolet koko kaupungin rantaviivasta - SATAKOLKYT-rantojensiivoushanke palkittiin Sivistyspalkinnolla

SATAKOLKYT-hanke on innostanut tuhannet helsinkiläiset mukaan koko kaupungin yhteisiin rannansiivoustalkoisiin. Vuoden 2019 aikana talkoilla on saatu siivottua 65 km eli tasan puolet koko kaupungin rantaviivasta. Samalla rannoilta on kerätty pois yhteensä noin kahden jätelavallisen verran roskaa. SATAKOLKYT-hankkeelle myönnettiin perjantaina 15.11. Kansanvalistusseuran vuoden 2019 Sivistyspalkinto. Palkitsemisperusteiden mukaan kansalaisten yhteen tuominen ympäristön hyväksi on juuri sellaista arkisivistystä, jota tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa.

SATAKOLKYT on innostanut tuhansia helsinkiläisiä mukaan koko kaupungin yhteisiin rannansiivoustalkoisiin. Siivousretkillä merenrannassa on käynyt niin koululuokkia, työporukoita kuin yksittäisiä kaupunkilaisiakin. Hanke käynnistyi keväällä 2019 ja jatkuu vuoteen 2021 asti.

- Tähän mennessä talkoilla on saatu siivottua tasan puolet Helsingin rantaviivasta, eli yhteensä 65 kilometriä merenrantaa, kun kaupungin koko rantaviivan pituus on hankkeen nimen mukaisesti 130 kilometriä. Talkoiden myötä rannoilta on kerätty pois yhteensä noin kahden jätelavallisen verran roskaa, kertoo hankkeen koordinaattori Eeva Puustjärvi.



Hankkeen nettisivuilta satakolkyt.fi löytyy interaktiivinen kartta, joka näyttää milloin mikäkin ranta on viimeksi siivottu. Kuka vaan voi varata kartalta pätkä rantaa ja lähteä siivousretkelle. Kun rannan ilmoittaa siivotuksi kartalle, sen väri muuttuu punaisesta vihreäksi ja siivoaja saa halutessaan oman nimensä näkyviin rannan kohdalle.



Keväällä käyntiin polkaistun kampanjan puitteissa on järjestetty jo yli 150 rannansiivoustempausta ja mukana on ollut noin 2500 eri-ikäistä helsinkiläistä.

- Ahkerimmin rantoja ovat siivonneet koululuokat, mutta myös monet yksittäiset ihmiset ja pienet kaveriporukat ovat lähteneet mukaan. On ollut hauska huomata, että myös useat yritykset ovat innostuneet järjestämään rantatalkoita osana tyhypäivien ohjelmaa, kuvailee Puustjärvi.



Ympäristöstä huolehtiminen on arkisivistystä parhaimmillaan



Kansanvalistusseuran vuoden 2019 Sivistyspalkinto myönnettiin SATAKOLKYT-hankkeelle 15.11. Palkitsemisperusteiden mukaan kansalaisten yhteen tuominen ympäristön hyväksi on juuri sellaista arkisivistystä, jota tarvitsemme tulevaisuudessa. Kansanvalistusseuran toimitusjohtaja Lauri Tuomi kiittelee hanketta edistyksellisestä aktiivisuudesta:

- SATAKOLKYT kutsuu kansalaisia yhdistämään voimansa kaikille avoimissa siivoustempauksissa ja tekee karttapalvelun sekä sosiaalisen median kautta ympäristönsuojelutyöstä yhteisöllistä. Hanke viestii ympäristönsuojelusta innostavasti ja kannustaa mukaan kaikenikäisiä kaupunkilaisia. KVS:n mukaan arkisivistys on juuri tällaista yhdessä oppimista, jotta voimme pitää huolta ympäristöstämme ja toisistamme.



-Idea tähän hankkeeseen on lähtenyt alun perin helsinkiläisiltä nuorilta, jotka ovat huolissaan ympäristön roskaantumisesta. Kaikenikäisten kaupunkilaisten innostus rantojen siivoamiseen ja myös tämä palkitseminen ovat osoituksia, että ympäristöhuoli ei ole vain nuorten asia, kertoo Puustjärvi.



- SATAKOLKYT on toiminut piristysruiskeena ympäristöahdistukseen. Kekseliään karttapalvelun avulla kansalaiset voivat seurata työn tuloksia eli rantojen puhdistumista reaaliajassa ja suunnata kohteisiin, joissa siivottavaa vielä riittää, KVS:n Tuomi perustelee.



-Talkoolaisilta saadun palautteen mukaan roskien keruu on myös hyvin palkitsevaa, sillä toisin kun useammissa muissa ympäristöteoissa, siivotessa tulokset näkyvät välittömästi. Samalla yhteisöllisyys tekee ympäristön puolesta toimimisesta selvästi motivoivampaa ja merkityksellisempää. Karttapalvelun avulla pienikin siivous liittyy osaksi koko kaupungin yhteistä päämäärää: 130 km puhdasta rantaviivaa, Puustjärvi jatkaa.



SATAKOLKYT on yhteishanke, jossa ovat mukana Helsingin kaupungin nuorisopalvelut, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset, Helsingin Vihreät Nuoret, Helsingin 4H-yhdistys ja Helsingin NNKY. Kansanvalistusseura on maan vanhin, sitoutumaton sivistysjärjestö. KVS:n Sivistyspalkinto jaetaan vuosittain ajankohtaiselle henkilölle, ryhmälle tai teolle, joka edistää sivistystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Sivistyksellä tarkoitetaan empatiaa ja suvaitsevaisuutta sekä vastuuta ympäristöstä ja maailmasta.