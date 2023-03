Helsinkiläiset ravintolayrittäjät Teemu Aura, Riku Stenros, Maiju Åstedt ja Janne Ahola avaavat uuden ravintolan entisen Denniksen tiloihin Bulevardilla

Kokeneet ravintoloitsijat Teemu Aura, Riku Stenros, Maiju Åstedt ja Janne Ahola avaavat toukokuussa uuden ravintolan Bulevardille. Ravintola on kumarrus ranskalaisen keittiön saloihin ja ruokalistalta löytyy paljon ranskalaisia klassikoita, mutta Auramaiseen tapaan myös rohkeampia ja revittelevämpiä annoksia. Yrittäjien tavoitteena on tarjota asiakkaille unohtumattomia makuelämyksiä ja pitkiä viihtyisiä iltoja. ”Tunnelma on kaikki kaikessa”, kiteyttää Åstedt.