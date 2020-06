Helsinkiläiset saavat istuttaa Rakkauden Metsän Vuosaareen

Kansalaisaloitteesta valtuustoaloitteeksi edennyt idea toteutuu 28. elokuuta Vuosaaren liikuntapuiston kärjessä. Sinne istutetaan yksitoista eri puulajia, yhteensä 280 puuta, jotka muodostavat Helsingin ensimmäisen Rakkauden Metsän.

Rakkauden Metsä -idean takana on matkailuyrittäjä Anu Nylund. Hän halusi suosittujen rakkauden lukkojen sijaan saada ihmiset istuttamaan rakkauden metsiä ympäri maailmaa. Idea eteni kaupunginvaltuuston hyväksymäksi valtuustoaloitteeksi, ja Helsingin ensimmäisille Rakkauden Metsä -puille löytyi paikka laajasta Vuosaaren liikuntapuistosta.

Kaupunkilaiset voivat varata itselleen ja läheiselleen istutettavan puuntaimen Vihreät sylit -sivustolla osoitteessa www.vihreatsylit.fi/rakkaudenmetsa. Puut ovat varaajille ilmaisia, mutta varaajan on sitouduttava istuttamaan puu perjantaina 28. elokuuta pidettävässä pikniktapahtumassa.

Puut varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Puita voi varata niin kauan, kuin niitä riittää. Varauksen onnistumisesta tulee tieto sähköpostiin, ja varaajat saavat myös erillisen kutsun istutustapahtumaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä Vihreät sylit -sivustolla voi halutessaan kertoa, miksi haluaa istuttaa kyseisen puun ja kenen kanssa. Tarinoita julkaistaan sivustolla.

Rakkauden Metsän puita ei merkitä maastoon nimikylteillä, mutta istuttajat saavat kunniakirjan, johon voi merkitä oman puunsa paikan istutuksen jälkeen. Rakkauden Metsä -alueelle sijoitetaan myös opastaulu ja pöytäpenkkiryhmiä, joilta käsin voi seurata istutusten kasvua ja viettää aikaa alueella.

Vuosaaren Rakkauden Metsä on Helsingin kaupungin toteuttama hanke. Laajemmin Rakkauden Metsä on Anu Nylundin Mood of Finland Oy:n konsepti, jolla edistetään ja kerätään varoja luonnonsuojeluun. Istutustapahtumassa on mahdollisuus tehdä lahjoitus Luonnonperintösäätiölle, joka ostaa lahjoitusvaroin luonnonalueita suojelutarkoitusta varten.

Lisätietoja

Vuosaaren Rakkauden metsä: www.vihreatsylit.fi/rakkaudenmetsa

Rakkauden metsä -konsepti: www.rakkaudenmetsa.fi