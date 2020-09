Helsinkiläisille avattu kysely liikenneturvallisuudesta – liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmaa päivitetään

Helsinki päivittää parhaillaan liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmansa vuosille 2022–2025. Kehittämisohjelman päätavoitteena on parantaa Helsingin liikenneturvallisuutta. Työssä määritetään visio, tavoitteet ja painopistealueet kaupungin liikenneturvallisuustyölle sekä asetetaan konkreettisia toimenpiteitä tuleville vuosille. Näin taataan suunnitelmallinen ja vaikuttava liikenneturvallisuustyö. Liikenneturvallisuus koskettaa kaikkia kaupungissa liikkuvia ja ohjelman päivitystyötä tehdään laajassa vuoropuhelussa asukkaiden sekä eri sidosryhmien kanssa.

Helsingin liikenteessä on viimeisen viiden vuoden aikana kuollut keskimäärin kuusi henkilöä ja loukkaantunut noin 450 henkilöä vuosittain poliisin tietoon tulleissa onnettomuuksissa. Kaikki liikenneonnettomuudet eivät tule poliisin tietoon, joten loukkaantumisia sattuu todellisuudessa enemmän. Liikenneturvallisuutta parantamalla vähennetään ihmisille onnettomuuksista aiheutuvia inhimillisiä kärsimyksiä, mutta samalla myös yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.

Asukkaiden ääni on liikenneturvallisuudessa erityisen tärkeä, minkä vuoksi aiheesta on avattu kysely Helsingin asukkaille. Asukkailta toivotaan näkemyksiä liikenneturvallisuudesta ja sen kehittämisestä riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä asuu, millä tavoin liikkuu tai minkä ikäinen on. Kyselyssä kysytään kartalla mm. liikenneturvallisuuden kannalta hankalia paikkoja tai kohteita, joissa on joutunut onnettomuuteen tai läheltä piti -tilanteeseen.

Kyselyyn voi vastata sunnuntaihin 27.9.2020 asti ja kysely löytyy osoitteesta: https://app.maptionnaire.com/fi/9318/