Helteet ovat lisänneet sinilevien määrää Kaakkois-Suomen vesillä

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, toukokuu 2021 22.6.2021

Työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa toukokuun 2021 lopussa 15 417. Työttömien määrä on laskenut vuodentakaisesta selvästi (-33 %) ja työttömiä on myös edelliskuukausia vähemmän. Kaakkois-Suomen työllisyysluvut ovat suunnilleen samoissa lukemissa kuin 2018 toukokuussa. Lomautettuja on reilusti vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa (-77 %), ja selvää laskua on myös edelliskuukausista. Nuorten työttömien määrä on laskenut kaikkia työttömiä enemmän, laskua viime vuodesta on 43 %. Pitkäaikaistyöttömyys on noussut edellisvuodesta 35 %, mutta nousu on koko maata matalampaa ja maalis-huhtikuusta Kaakon pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut. Avointen työpaikkojen määrä nousi viime vuoden toukokuusta 68 %.