Hemingway’s ravintolat Kaverisovelluksen virallisiksi kohtaamispaikoiksi auttamaan ihmisten yksinäisyyden helpottamisessa

Maksuttoman Kaverisovelluksen avulla on löydettävissä ystäviä ympäri Suomen yli 150:ltä paikkakunnalta. Kaverisovellus on suunnattu aikuisille. Digitaalisesti löydetyn kaverin kohtaamiseksi on Hemingway’s ravintolat valjastettu virallisiksi kohtaamispaikoiksi, jotta ihmisten on helpompi tavata uudet, vielä tuntemattomat kaverit turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä.

“Vastuullinen ja merkityksellinen toiminta on osa Restelin arvomaailmaa, ja olemme jo pitkään tehneet havaintoja yhteiskunnan kriittisestä tilasta, jossa aidosta ja avoimesta ihmisten kohtaamisesta on tullut yhä haasteellisempaa. Yhteistyön aloittaminen Kaverisovelluksen kanssa on meille sydämen asia, ja olemme todella iloisia alkavasta toiminnasta”, kertoo Restelin kehitysjohtaja Miia Kinnunen.

Kaverisovellus on käyttäjälle maksuton sovellus, jonka on kehittänyt suomalainen startup-yritys. Julkaistu sovellus on vielä pilotointivaiheessa, mutta toimii jo ympäri maan. Sovelluksen on ottanut käyttöön lähes 6000 ihmistä muutaman kuukauden aikana. Käyttäjien keski-ikä on 34 vuotta.

“Haluamme levittää uudenlaista positiivista sanomaa yksinäisyyden ympärille - ei ole kyse nolosta stigmasta, vaan joka kolmatta suomalaista koskettavasta arjen ongelmasta, johon nyt on tultava muutos”, kertoo Kaverisovelluksen ideoinut Arla Joensuu. “Kymmenen virallista kohtaamispaikkaa pääkaupunkiseudun lisäksi Jyväskylässä, Oulussa, Rovaniemellä ja Tampereella antavat konkreettisen lisän toimintoihin, joilla halutaan edistää yhteisöllisyyttä”.

“Ihmisillä tulee aina olemaan vaiheita elämässä, milloin tarvitsee uusia kavereita ja tietysti korona-aika on vain syventänyt tarvetta. Tärkeintä on saada ihmiset aktivoitua ja todella konkreettisesti kohtaamaan toisensa”, kertoo Hemingway´s -ketjun markkinointipäällikkö Ville-Eemeli Junnola.

Kaverisovelluksen toimintaan on saatu mukaan lukuisia yksinäisyystyön parissa toimivia järjestöjä ja toimijoita sekä sosiaalisen median vaikuttajia. Sovelluksen ystävyyslähettiläinä toimivat sosiaalisen median vaikuttaja Jenni Rotonen, näyttelijä Anna-Maija Tuokko, lääkäri, kirjailija Emilia Vuorisalmi, rap-muusikko Laineen Kasperi sekä pop-artisti Eroma. Ystävyyslähettiläät toimivat sovelluksen kasvoina sekä levittävät tietoa uudenlaisesta toimintatavasta omille seuraajilleen.