Henkilö- ja vastuumuutoksia Varman listaamattomissa sijoituksissa

Markus Aho on nimitetty Varman listaamattomista sijoituksista vastaavaksi johtajaksi. Aho työskenteli aiemmin Varman sijoituksissa Private Equity -tiimin esihenkilönä ja pääomasijoitusjohtajana.



– Listaamattomien sijoitusten merkitys Varman salkussa on kasvanut vuosi vuodelta ja on Varman kannalta hienoa, että Markus jatkaa Mikon uraa uurtavaa työtä. Uskon myös, että hallittu sukupolvenvaihdos johdossa vahvistaa positiivista kuvaa Varmasta työnantajana, kertoo Varman varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.



– On hienoa päästä jatkamaan listaamattomien sijoitusten työtä uudessa roolissa tutun ja kokeneen tiimin kanssa. Listaamattomien sijoitusten pitkäaikainen luonne ja kumppanuuksien merkitys edellyttävät organisaatiolta niin uudistumiskykyä ja valppautta kuin pitkäjänteisyyttä ja kokemusta, kommentoi Markus Aho.



Listaamattomista sijoituksista vastannut sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo työskentelee jatkossa erityisprojekteista vastaavana johtajana ja jatkaa sijoitustoiminnon johtoryhmän jäsenenä.



– Lähes 25 vuoden vetovastuun jälkeen on hienoa luovuttaa viestikapula Markukselle, jolla on erittäin tuloksekkaat näytöt pääoma- ja infrasijoituksista sekä hyvästä johtamisesta. Alternatiivisijoituksissa on pitkä aikajänne ja on myös hieno jatkaa mukana tukemassa vastuun siirtoa ja sijoitussalkun edelleen kehittämistä, toteaa Mikko Koivusalo.



Markus Aho ja Mikko Koivusalo aloittivat uusissa rooleissaan 1.1.2022 ja raportoivat varatoimitusjohtaja Reima Rytsölälle.