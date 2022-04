Henkilöstöpalvelu Silkkitie on nyt osa Attendoa

Vakava osaajapula kuormittaa työyhteisöjä laajalti hoiva-alan työpaikoilla Suomessa. Henkilöstöpulaan on olemassa useita ratkaisuja, joista yksi on kansainvälisen rekrytoinnin sujuvoittaminen ja lisääminen. Attendo on 1.4.2022 solminut yrityskaupan, jonka myötä arvostettuja ja pidettyjä työkavereita Filippiineiltä myös Attendolle rekrytoinut ja kouluttanut Henkilöstöpalvelu Silkkitie Oy on nyt Attendon tytäryhtiö.

Silkkitie on tehnyt kansainvälisiä rekrytointeja ja lähtömaakoulutusta vuodesta 2012. Attendo on yhtiön pitkäaikainen yhteistyökumppani, ja sen palveluita ovat Suomessa käyttäneet useat julkisen ja yksityisen sektorin palveluntuottajat. Yrityskaupan myötä rekrytointi-, lähtömaakoulutus- ja kotouttamisprosessi ja sen kehittäminen siirtyy Attendolle. – Olemme tehneet pitkään töitä kansainvälisen rekrytoinnin ja lähtömaakoulutuksen parissa. Työllistämme tällä hetkellä noin 25 suomen kielen opettajaa, jonka lisäksi palveluksessamme toimii joukko rekrytoijia ja perehdyttäjiä. Attendon kanssa solmittu yrityskauppa mahdollistaa toiminnan laajentamisen. Kasvun mahdollistaminen vaatii vahvaa ja laaja-alaista rekrytointiosaamista ja vakiintuneet käytännöt. Attendolla on isona sote-toimijana tämänkaltaista osaamista, mikä mahdollistaa edelleen toiminnan kehittämisen, toteaa Silkkitie Oy:n toimitusjohtaja Arto Haimakainen. – Sosiaali- ja terveydenhuollon vakavaan osaajapulaan on olemassa monia ratkaisuja. Kansainvälinen rekrytointi on yksi niistä. Koska olemme alan suurin yksityinen toimija Suomessa, on meidän näytettävä esimerkkiä tekojen kautta. Nyt meillä on hyvät lähtökohdat kansainvälisen rekrytoinnin kokonaisuuden kehitystyöhön aina lähtömaakoulutuksesta perehdytykseen Suomessa, sanoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist. Suomessa useiden alojen työnantajilla on tällä hetkellä vaikeuksia löytää osaajia. Sote-alalla tarve on jopa 200 000 uudelle työntekijälle 2030-luvun puoliväliin mennessä. Jo vuoden päästä uusia ammattilaisia tarvitaan tuhansia, kun henkilöstömitoitus vanhusten ympärivuorokautisissa hoivakodeissa nousee 0,7:ään 1.4.2023. – Tilanne ei ratkea ilman nopeita tekoja, sillä ongelma koskee koko suomalaista yhteiskuntaa ja sen palvelujärjestelmää. Tälläkään hetkellä hoivakoteihin ei voida palkata niin paljon sote-ammattilaisia kuin haluttaisiin, sillä heitä ei yksinkertaisesti ole riittävästi, Holmqvist sanoo. Attendon toiminnan keskiössä ovat inhimilliset kohtaamiset ja asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen parantaminen aktiivisilla teoilla. Nämä samat periaatteet ovat toiminnan perusta myös uuden tytäryhtiön toimialalla. Asiakkaat ja työkaverit pitävät Filippiineiltä tulleita hoitajia erittäin ammattitaitoisina ja arvostavat heidän hoitokulttuuriaan korkealle. – Jokaisella Suomeen saapuvalla kansainvälisellä osaajalla on oltava hyvät edellytykset aloittaa arki uudessa kotimaassaan. Olemme jo aloittaneet käytännön kehitystyön ja muun muassa palkanneet HR-tiimiimme filippiinoa puhuvan asiantuntijan, joka tukee filippiiniläisiä hoitajia työn ja arjen sujumisessa, ja auttaa heitä pääsemään helpommin osaksi suomalaista yhteiskuntaa, Virpi Holmqvist sanoo. Lisätiedot ja haastattelupyynnöt Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvistille pyydämme ystävällisesti osoittamaan Attendon viestintään viestinta (@) attendo.fi tai toissijaisesti mediapuhelimen kautta puh. 044 407 2011.

