Henkimaailman sotureita, tummaihoinen sankaritar ja murhamysteeri – "Kuolleetkin ghostaa" aloittaa uuden jännittävän nuortenkirjasarjan

Suomessa asuva intialais-amerikkalainen nuortenkirjailija Mintie Das käsittelee rotuun, rasismiin ja tasa-arvoon liittyviä teemoja uudessa yliluonnollisessa nuortenkirjassaan "Kuolleetkin ghostaa".

Kirjassa 16-vuotias intialais-amerikkalainen Violet haluaa elää normaalia teini-ikäisen elämää ja sopeutua joukkoon pienessä kaupungissa Yhdysvaltojen Keskilännessä. Se ei ole kuitenkaan helppoa, sillä hän on yksi harvoista kaupungin ruskeista tytöistä. Violet ei ole ihan tavallinen tyttö, sillä hän on Aiedeo, soturikuningattarien perillinen, joka pystyy näkemään henkiä.

Koulun huutosakin kapteenista kuvattu seksivideo päätyy sosiaaliseen mediaan ja hänet tapetaan pian sen jälkeen. Violetin on aika osoittaa kykynsä ja näyttää, että hän on valmis seuraamaan soturikuningattarien jalanjälkiä. Violetin on löydettävä tappaja – tai muuten hän itse on seuraava uhri.

15.6. ilmestyvä Kuolleetkin ghostaa on yliluonnollinen #metoo-trilleri, joka kertoo ilkeistä tytöistä, murhasta, rotuun liittyvistä teemoista ja henkimaailman sotureista. Vaikka kirjan teemat ovat vakavia, Das käsittelee niitä huumorin kautta. Kirja on ensimmäinen osa uutta nuorten aikuisten sarjaa. Samaan aikaan julkaistaan myös rap-artisti Yeboyahin lukema äänikirjaversio kirjasta. Kirjan alkuperäinen englanninkielinen teos Brown Girl Ghosted julkaistiin Yhdysvalloissa viime vuonna Houghton Mifflin Harcourtin kustantamana.

Kirjan teemat pohjautuvat omakohtaisiin kokemuksiin

Kuolleetkin ghostaa on fiktiota, mutta se pohjautuu Dasin omiin lapsuuden ja nuoruuden kokemuksiin intialaisena maahanmuuttajana Yhdysvalloissa. Tuolloin pikkukaupungissa ei juuri muita tummaihoisia asunut, ja rodun takia hänet jätettiin usein huomiotta. Ulkopuolisuuden tunne on ollut Dasin elämässä aina läsnä.

Das tietää, että rotu voi tuoda mukanaan paljon painolastia. Siksi hän kirjoitti tarinan inklusiivisuudesta, joka kerrotaan hauskalla tavalla upean ja voimakkaan sankarittaren kautta.

“Kirja on kirjoitettu erityisesti ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajille, jotka joutuvat kohtaamaan vihaa ja suvaitsemattomuutta. Lapsille ja nuorille, jotka eivät ole löytäneet omia kasvojaan, ääntään tai tarinoitaan kirjallisuudesta vielä tänäkään päivänä, kaksi vuosikymmentä omien teinivuosieni jälkeen”, Das sanoo.

Alkuperäisen tarinan Das kirjoitti jo kuusitoista vuotta sitten, mutta työsti viimeisen version teoksestaan asuessaan Helsingissä. Kirjaan peilautuvat myös hänen kokemuksensa maahanmuuttajana Suomessa.





Mintie Das, 44, syntyi Intiassa Assamin osavaltiossa ja kasvoi Illinoisissa Yhdysvalloissa. Yhdentoista vuoden ajan Das on asunut Helsingissä. Hän on työskennellyt globaalina PR-konsulttina kansainvälisille asiakkaille kahdenkymmenen vuoden ajan ja järjestänyt YK:lle useita kansainvälisiä tapaamisia. Hän on puhunut paneeleissa ja suunnitellut tapahtumia, jotka käsittelevät identiteettiä, rotua ja tarinankerrontaa. Hänen ensimmäinen ya-sarjansa, Storm Sisters (Rovio), julkaistiin kahdessakymmenessä maassa ja käännettiin kahdeksalle kielelle. Legendary Entertainment on ostanut TV- ja elokuvaoikeudet Dasin seuraavaan projektiin Tough Cookie (2023).

