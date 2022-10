Henna Paakinaho on Tampereen ammattikorkeakoulun Vuoden Alumni

TAMKin kanssa toteutettavat työelämälähtöiset projektit ja tiivis opiskelijayhteistyö ovat Henna Paakinahon sydäntä lähellä. Hän on positiivisella ja kehittämisorientoituneella asenteellaan erinomainen lähettiläs niin kutsutulle ”myyntimaisterin” tutkinto-ohjelmalle. Vuodesta 2021 alkaen Paakinaho on lisäksi toiminut Tampereen kaupungin Alumni Ambassadorina, tarkoituksenaan vahvistaa opiskelukaupunkinsa ja entisen opinahjonsa tunnettuutta sekä kansainvälistä yhteistyötä.

– Mulle tamkilaisuus tarkoittaa sitä, että olen edelleen osa sitä yhteisöä ja verkostoa. Etenkin nyt kun olen Vuoden Alumni, se korostaa sitä merkitystä, kuinka iso rooli TAMKilla on mun elämässä edelleen, vaikka valmistumisesta on jo kolmisen vuotta aikaa.

Paakinaho valmistui YAMK-tradenomiksi vuonna 2019 ja hän vastaa tällä hetkellä Suomen rekrytointimarkkinoinnista Solitalla (Recruitment Marketing Lead). Paakinaho on työnantajansa Solitan kautta mukana myös valtakunnallisessa Mimmit koodaa -ohjelmassa, joka tukee IT-alan monimuotoisuutta ja on suunnattu erityisesti alalla toimiville tai siitä kiinnostuneille naisille. Hän on aiemmalta koulutukseltaan tietotekniikan insinööri.

TAMKin Vuoden Alumni valittiin nyt neljättä kertaa. Viime vuonna Vuoden Alumnin tittelin saivat säveltäjä Roope Mäenpää ja restonomi Emmiina Lehtonen. Vuoden Alumni on perinteisesti ollut alallaan ansioitunut tamkilainen, joka omalla esimerkillään tuo näkyviin korkeakoulutuksen merkitystä, edistää vuorovaikutusta sidosryhmissä ja pitää yllä yhteyksiä korkeakouluun sekä sen nykyisiin ja tuleviin alumneihin.

Alumnitoiminnan tavoitteena on edistää Tampereen ammattikorkeakoulun ja alumnien välistä monipuolista vuorovaikutusta. TAMK ja Tampereen yliopisto ovat vuodesta 2019 alkaen tehneet myös yhteistä alumnitoimintaa, joka kantaa nimeä Tampere Alumni. Kaikki TAMKin ja Tampereen yliopiston tai näitä edeltäneiden korkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta ovat Tampere-alumneja.

Lisätietoja:

Henna Paakinaho, henna@hennapaakinaho.fi, p. 040 0374 451

Kirsi Popova, erikoissuunnittelija, TAMKin alumnitoiminta

kirsi.popova@tuni.fi, p. 046 9216 129