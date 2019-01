Henri Hyppösestä Fourkindin luova johtaja

Henri Hyppönen on nimitetty Fourkindin luovaksi johtajaksi 8.1.2019 alkaen.

Hyppönen tulee roolissaan kehittämään Fourkindin asiakkaiden kanssa näiden uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintoja.

Fourkind on konsultointitoimisto, joka työskentelee strategiakonsultoinnin ja luovien teknologiatalojen välimaastossa. Yritys on kasvanut kannattavasti kolmenkymmenen hengen kokoluokkaan reilussa vuodessa. Fourkindilla on tällä hetkellä tiimit Helsingissä ja Amsterdamissa, sekä useita korkean profiilin asiakkuuksia molemmissa maissa.

“Yrityksillä on teknologioiden käyttöönotossa on valtava vaje suhteessa käsillä oleviin mahdollisuuksiin. Vielä suurempi vaje on luovuudessa, jolla käsillä olevat mahdollisuudet muutetaan konkreettisiksi liiketoiminnan osiksi. Fourkindin kanssa ajatukset kohtasivat täysin siinä, mitä pitäisi tehdä.”, sanoo Hyppönen.

Fourkindin ohella Hyppönen kirjoittaa myös kirjaa luovuuden tulevaisuudesta. Teos on ajoitettu julkaistavaksi syksyn 2019 aikana.

“Henri Hyppösellä on poikkeuksellisen kirkas näkemys tulevaisuudesta ja toisaalta ymmärrys siitä, kuinka yritysten tulee omilla palveluillaan ja tuotteillaan vastata tarvittavaan muutokseen. Hänen asiantuntemuksensa strategiatyöstä, suunnittelusta ja teknologioista tukee erinomaisesti Fourkindin tavoitteita niin kotimaassa kuin globaalisti. Lisäksi Henrin ja Fourkindin kunnianhimo on varsin hyvin linjassa”, sanoo Fourkindin toimitusjohtaja Jonne Heikkinen.